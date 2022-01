West Ham survit à une peur tardive contre Crystal Palace alors que Michail Antonio et Said Benrahma deviennent le duo le plus meurtrier de la Premier League

West Ham a survécu à une frayeur tardive pour battre Crystal Palace 3-2 pour prendre un départ gagnant en 2022.

Trois buts en première mi-temps semblaient suffire pour marquer les points de l’équipe de David Moyes, mais Palace a failli faire un retour remarquable.

.

West Ham a attrapé les trois points contre Crystal Palace, mais a dû survivre à une frayeur tardive

Antonio et Benrahma ont combiné pour la cinquième fois cette saison

Michail Antonio a fait bouger les choses avant que Manuel Lanzini ne double rapidement le score d’un magnifique effort.

Certains drames VAR ont vu les Hammers se voir infliger un penalty malgré les protestations de l’équipe locale et Lanzini a placé le match bien au-delà de l’équipe de Patrick Vieira.

Deux buts tardifs ont contribué à une fin tendue, mais les Hammers se sont accrochés pour saisir les trois points.

West Ham avait repris là où ils s’étaient arrêtés mardi, où ils ont battu Watford 4-1, alors qu’Antonio sortait de l’impasse après 22 minutes.

Said Benrahma était le créateur de West Ham avec un superbe ballon dans la zone depuis la droite et Antonio a pu obtenir une légère touche qui a suffi à battre Vicente Guaita dans le but de Crystal Palace.

Lanzini a marqué deux fois alors qu’il semblait prendre le match loin de Palace

L’attaquant a ensuite sorti une célébration de marque alors qu’il plongeait sur le gazon avec les bras tendus.

Le duo s’est désormais mutuellement aidé pour cinq buts en Premier League cette saison, le plus grand nombre de tous les duos de la saison 2021/22.

C’était 2-0 trois minutes plus tard lorsque Lanzini a poursuivi sa belle forme de buteur avec un effort brillant.

Declan Rice, qui jouait son 150e match de Premier League pour le club, a porté le ballon de l’intérieur de sa moitié de terrain avant de passer à Lanzini non marqué et l’Argentin a frappé à la maison via la barre transversale pour son troisième but en championnat le mois dernier.

.

Le VAR a occupé le devant de la scène à la fin de la première mi-temps alors que West Ham a écopé d’un penalty

West Ham a bouclé la mi-temps parfaite lorsque Lanzini a converti un penalty dans les arrêts de jeu pour porter le score à 3-0.

Le capitaine de Crystal Palace, Luka Milivojevic, était en faute avec un handball inutile, qui a été jugé juste à l’intérieur de la surface de réparation par l’arbitre Darren England après avoir utilisé le moniteur de terrain en suivant les instructions du VAR.

Lanzini a percé dans le coin inférieur pour compléter son doublé et mettre les hôtes à trois malgré la création d’un certain nombre d’occasions à Selhurst Park.

L’équipe de David Moyes gérait bien le match en seconde période alors qu’elle s’emparait de la victoire, mais laissait sa cage inviolée glisser.

.

Crystal Palace a organisé un combat tardif contre West Ham

Michael Olise a fait la différence sur le banc et a aidé Palace à en retirer un à sept minutes de la fin.

Le remplaçant a vérifié sur la droite et s’est recroquevillé dans la zone où Odsonne Edouard a frappé à la maison pour porter le score à 3-1.

Palace a réduit le déficit à un à la 90e minute lorsqu’un coup franc d’Olise a échappé à tout le monde pour trouver le filet.

L’ancien jeune de Reading a frappé dans un coup franc de la droite qui a trouvé le coin inférieur pour mettre en place une arrivée en tribune à Selhurst Park avec West Ham détenant une étroite avance de 3-2.