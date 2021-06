West Ham tient au Junior Firpo de Barcelone – rapport

West Ham et Junior Firpo peuvent être un match parfait. L’équipe de Premier League était très intéressée par Firpo plus tôt cette année, mais aucun accord n’a été conclu et il est resté à Barcelone.

Ce désir s’est poursuivi dans la fenêtre de transfert d’été et ils seraient maintenant à la recherche d’un accord. L’avantage réside dans West Ham étant donné la situation financière intéressante dans laquelle se trouve le Barça cet été.

Le Barça veut au moins 16 millions d’euros pour lui et il y a probablement des équipes qui approcheraient ce chiffre. Il ne reste plus que Firpo à donner son approbation à l’accord. Les discussions entre West Ham et le Barça vont s’intensifier dans les prochains jours, s’il y a effectivement un accord à conclure, il se concrétisera rapidement.