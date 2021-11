West Ham : un homme arrêté après une vidéo de fans criant des abus antisémites | Royaume-Uni | Nouvelles

La police d’Essex a arrêté un homme de 55 ans après l’atterrissage du vol à l’aéroport de Stansted à la suite du match nul 2-2 des Hammers contre Genk en Ligue Europa jeudi soir.

L’homme a été emmené dans un poste de police d’Essex où il sera interrogé.

L’arrestation fait suite à une enquête après qu’une vidéo virale semble montrer des fans maltraitant un homme juif alors qu’il marchait dans l’allée d’un vol RyanAir du Royaume-Uni vers la Belgique.

On pouvait entendre des fans crier un chant ignoble sur la pratique de la circoncision dans la foi juive dans une vidéo qui a déclenché une condamnation féroce sur les réseaux sociaux.

La vidéo a vu une foule de célébrités, dont l’auteur et comédien David Baddiel, la partager pour exprimer leur dédain.

Il a tweeté : « Bizarre que ce qui est censé être une chanson sur les Spurs s’adresse généralement à un Juif. Presque comme si c’était carrément antisémite. »

À la suite de l’arrestation, le surintendant en chef de la police d’Essex, Tom Simons, a déclaré: «La police d’Essex ne tolérera aucun racisme ou discrimination d’aucune sorte.

« Ayant été informés de l’incident ce matin, les agents ont travaillé rapidement pour obtenir une arrestation le plus tôt possible. »

West Ham United a condamné les chants et s’est engagé à interdire à vie toutes les personnes identifiées dans la vidéo qui y ont participé.

Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré : « West Ham United est consterné par le contenu de la vidéo circulant sur les réseaux sociaux et condamne le comportement des individus impliqués.

« Le club est en liaison avec la compagnie aérienne et les autorités compétentes pour identifier les individus.

« Nous continuons d’être sans équivoque dans notre position – une approche de tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination. Toute personne identifiée se verra imposer une interdiction indéfinie.

« L’égalité, la diversité et l’inclusion sont au cœur du club. Nous n’accueillons aucune personne qui ne partage pas ces valeurs. »

À la suite de la vidéo, Marie van der Zyl, présidente du Conseil des députés des Juifs britanniques, a critiqué : « C’est un exemple particulièrement horrible d’un homme juif soumis à des abus et à des humiliations.

« Heureusement, les coupables ont été capturés sur les réseaux sociaux. »

Elle a ajouté: « West Ham a donné exactement le bon exemple – la haine ne sera combattue dans notre société que lorsque nous assumerons tous nos responsabilités, comme West Ham l’a fait en promettant d’imposer des interdictions à vie.

« Nous appelons également la police à enquêter sur ce cas manifeste d’incitation à la haine raciale. »