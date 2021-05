West Ham United dépasse Tottenham avec une victoire difficile à West Brom pour se rapprocher de la place en Ligue Europa

West Ham United a fait un énorme pas en avant vers la Ligue Europa avec une victoire 3-1 à l’extérieur contre West Bromwich Albion aux Hawthorns.

Le retour des fans de Baggies n’a pas inspiré les hôtes, qui ont en fait pris les devants lorsque Tomas Soucek a détourné Darren Randolph dans le but de West Ham.

.

Michail Antonio a marqué le troisième de West Ham contre West Brom alors qu’ils faisaient un énorme pas en avant vers la Ligue Europa

Declan Rice avait raté l’occasion de donner l’avantage aux visiteurs lorsque son penalty a claqué sur le poteau et il semblait que cela aurait pu être une nuit difficile pour les Hammers contre l’équipe déjà reléguée de Sam Allardyce.

Pourtant, lorsque Soucek a fait amende honorable juste avant la mi-temps, le travail était fait et saupoudré grâce à deux buts dans les dix dernières minutes d’Angelo Ogbonna et Michail Antonio.

Après que Tottenham Hotspur ait subi une défaite 2-1 face à Aston Villa lors du coup d’envoi précédent, cela signifie que l’équipe de David Moyes doit maintenant simplement gagner un point contre Southampton le dernier jour de la saison pour s’assurer une place en Ligue Europa et laissez les Spurs, Everton et Arsenal s’affronter pour une place en UEFA Conference League.

Bien que le rêve de la Ligue des champions soit terminé, les Hammers n’ont besoin que d’un coup de pouce pour égaler leur meilleur total de points de l’histoire de la Premier League et s’assurer une place en Ligue Europa à peine 12 mois après leur relégation en 2020.

.

Tomas Soucek a battu Darren Randolph pour donner l’avantage aux Baggies

Les Hammers ont presque pris les devants en une minute lorsque Michail Antonio a été traîné dans la surface par Sam Johnstone pour offrir à Declan Rice une opportunité sur place.

Cependant, l’international anglais a fait claquer ses efforts de l’extérieur du poteau – le plus ancien penalty de l’histoire de la Premier League – au grand soulagement des supporters de retour chez les Hawthorns.

La miss a revigoré les Baggies et la foule a dûment soutenu leur équipe alors que Matheus Pereira commençait à dicter le jeu dans des poches d’espace dangereuses.

C’est lui qui a trouvé le premier match alors qu’il fouettait un coin délicieux dans la surface, que Tomas Soucek dirigeait devant le plongeon désespéré de Darren Randolph.

.

Declan Rice est entré dans l’histoire indésirable de la Premier League en ratant le plus ancien penalty de l’histoire de la ligue

L’international de la République d’Irlande a été poussé dans la ligne de départ après une blessure lors de l’échauffement de Lukasz Fabianski et il sera déçu d’avoir été battu si facilement par son propre homme.

Soucke a réussi à faire amende honorable en tapant sur un centre de Said Benrahma après un bon travail de Pablo Fornals alors que l’international tchèque a égalisé les scores juste avant la mi-temps.

Le match était extrêmement de bout en bout alors que les Hammers cherchaient un gagnant essentiel dans leur quête du football européen, mais vous pouviez dire que ce ne serait pas leur nuit quand ils ont frappé à nouveau le poteau après un coup franc explosif d’Aaron. Cresswell laissa Sam Johnstone enraciné sur place et fit claquer les boiseries.

Moyes a décollé Benrahma dans l’espoir d’inspirer ses attaquants, mais c’est le défenseur vétéran Angelo Ogbonna qui a trouvé le vainqueur avec seulement huit minutes de temps normal restantes.

.

Angelo Ogbonna a marqué le deuxième pour les Hammers alors qu’ils effectuaient un revirement remarquable

Cresswell a lancé une autre livraison invitante et l’international italien a propulsé une tête dans le sol et dans le toit du filet.

Le résultat a été rendu plus catégorique lorsque Jesse Lingard a nourri Michail Antonio à l’intérieur de la surface et que l’attaquant a tiré devant Johnstone pour marquer son 10e but de la saison en Premier League.

Un seul point fera l’affaire contre les Saints dimanche au stade de Londres, avec les fans de retour des Hammers rêvant d’une tournée européenne la saison prochaine.