Selon Jacob Steinberg du Guardian, West Ham United a soumis une offre officielle de 30 millions d’euros, plus 8 millions d’euros supplémentaires au CSKA Moscou pour le milieu de terrain offensif Nikola Vlasic. Le milieu de terrain croate, qui a déjà joué pour Everton, serait considéré comme une signature de meilleure valeur que l’ancien prêteur Jesse Lingard.

Quand à Everton, Vlasic a déçu, mais c’était en 2019. Nous sommes maintenant en 2021, Vlasic n’est plus un jeune de 21 ans au visage frais. Au lieu de cela, il s’agit d’un joueur de 23 ans confiant, qui a impressionné de nombreuses personnes en Russie la saison dernière, marquant 12 buts et aidant six autres en seulement 34 apparitions.

Le fait est que si West Ham sécurise ses services, Vlasic reviendra en Premier League avec un point à prouver.

West Ham United soumet une offre officielle pour Nikola Vlasic

Une décision de tête sur le cœur

Demandez à David Moyes qui il aimerait signer dans les jours restants de la fenêtre de transfert, et son cœur dira probablement Jesse Lingard. L’homme de Manchester United est rapidement devenu un favori des fans du club londonien, où il a marqué neuf buts et en a aidé cinq autres en seulement 16 apparitions lors d’un prêt la saison dernière.

Demandez à David Moyes à une autre occasion, cependant, et sa tête dira le plus jeune, potentiellement moins cher, Nikola Vlasic. Bien sûr, signer Lingard sur un contrat permanent apporte un sentiment agréable après la saison dernière, mais un 28, bientôt 29 ans sur un joueur de 23 ans ? West Ham est plus intelligent que ça.

Vlasic aura peut-être besoin de plus de temps pour s’installer, peut-être de la même manière que le désormais volant Said Benrahma, mais, lorsqu’il le fera, il s’avérera être une des meilleures signatures, peut-être même reviendra-t-il pour mordre l’ancien club d’Everton.

Il y a une semaine, de nombreux fans de West Ham n’étaient pas satisfaits des activités estivales du club, mais quelle différence quelques jours peuvent faire. Maintenant, au moment où la fenêtre se ferme, ils auraient pu ajouter Vlasic au Kurt Zouma signé plus tôt dans une équipe en constante amélioration.

