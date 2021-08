West Ham v Leicester EN DIRECT: Michail Antonio vise un record, Jamie Vardy peut égaler Steven Gerrard

in

La Premier League se poursuit avec le match de lundi soir qui verra West Ham accueillir Leicester City.

Les fans de West Ham reviendront au London Stadium pour la première fois en un an et demi avec 60 000 spectateurs.

Les Hammers ont fait le doublé contre Leicester la saison dernière, donc les Foxes seront prêts à se venger.

Le choc de la Premier League débutera au stade de Londres à 20h00. West Ham a fait un retour pour battre Newcastle le week-end dernier tandis que Leicester a gagné contre les Wolves. Michael Antonio peut surpasser le meilleur buteur de West Ham avec un but de plus. Il est à égalité avec Paolo Di Canio sur 47. Jamie Vardy peut égaler Steven Gerrard sur la liste des buteurs de tous les temps en Premier League avec un but. Il a marqué 118 fois dans l’élite jusqu’à présent.Écoutez talkSPORT pour des mises à jour régulières tout au long de la soirée, une analyse d’experts.

GETTY

Michail Antonio pourrait devenir le meilleur buteur de tous les temps du club en Premier League ce soir.

Suivez notre blog de match en direct pour les dernières actions…