West Ham veut toujours Jesse Lingard mais l’accord pourrait dépendre de la décision de Manchester United pour la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho

West Ham reste intéressé par la signature de Jesse Lingard dans le cadre d’un transfert permanent, mais l’accord pourrait dépendre de la poursuite de Jadon Sancho par Manchester United.

Lingard a marqué neuf buts et enregistré quatre passes décisives lors d’une période de prêt réussie avec les Hammers la saison dernière.

Lingard a prospéré dans une période de prêt avec West Ham la saison dernière

Il n’avait pas réussi à faire une apparition en Premier League pour les Red Devils lors de la campagne 2020/21 en raison de la forme de Bruno Fernandes, avant de partir pour l’est de Londres en janvier.

L’Evening Standard indique que Lingard, qui a encore un an sur son contrat avec United, est la principale cible de transfert de West Ham cet été.

Cependant, le rapport ajoute que les chefs d’Old Trafford hésitent à laisser Lingard partir jusqu’à ce que l’avenir de Sancho soit résolu.

United a augmenté son offre pour Sancho à 72 millions de livres sterling après avoir rejeté une offre de 67 millions de livres sterling par Dortmund plus tôt ce mois-ci.

Bien que le transfert n’ait pas encore été confirmé, il est affirmé que United et Dortmund s’attendent à ce que l’accord soit conclu.

L’arrivée potentielle de Sancho à Old Trafford ne ferait que pousser Lingard plus loin dans l’ordre hiérarchique avec Marcus Rashford, Fernandes, Mason Greenwood et Anthony Martial tous devant lui.

Sancho est actuellement absent avec l’Angleterre à l’Euro 2020

Lingard, qui a raté l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate pour l’Euro 2020, a insisté sur le fait qu’il voulait jouer au football régulier en équipe première la saison prochaine.

Il a déclaré à Sky Sports : « Le football régulier est la chose la plus importante pour moi.

“Après avoir été prêté et avoir fait un bon parcours dans l’équipe, vous avez commencé à voir le vrai moi, avec les buts et les passes décisives.

« Je n’ai jamais douté de mes capacités, j’ai toujours cru en moi. j’ai parlé au directeur [Ole Gunnar Solskjaer] en pré-saison et a dit : “J’ai besoin de temps de jeu”.

« Il a dit : ‘Nous pouvons en discuter en décembre’, et nous avons reparlé et il a accepté de me laisser partir en prêt.

« J’ai eu diverses conversations avec lui pendant mon séjour à West Ham. Il m’a beaucoup soutenu et c’était un excellent prêt pour moi.