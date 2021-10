West Ham vs Man City à la télévision ? Chaîne, diffusion en direct, heure, nouvelles de l’équipe et cotes

West Ham cherchera à maintenir sa belle forme mais aura du mal contre Man City (Photo: .)

West Ham n’a pas battu Manchester City lors de ses 13 dernières tentatives, mais ils essaieront de renverser la vapeur lors de leur rencontre en Coupe Carabao mercredi soir.

Les Hammers sont en excellente forme, occupant le quatrième rang de la Premier League et remportant trois victoires consécutives dans toutes les compétitions, sans encaisser de but.

Man City est une perspective délicate, cependant, et ils sont eux-mêmes en assez bonne forme après avoir marqué neuf buts lors de leurs deux derniers matchs, martelant le Club de Bruges puis Brighton.

Pep Guardiola a fait sienne cette compétition en tant que patron de Man City, remportant les quatre dernières éditions de la Coupe EFL.

Quand est-ce que West Ham contre Man City?

Le match débutera à 19h45 le mercredi 27 octobre au London Stadium.

Est-ce que West Ham vs Man City à la télévision et y a-t-il une diffusion en direct?

Malheureusement non. Sky Sports diffuse Preston vs Liverpool sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football à la place. Il n’y a pas non plus de streaming disponible.

Nouvelles de l’équipe West Ham vs Man City

West Ham reste sans Vladimir Coufal et Alex Kral.

Il manque encore à Manchester City Ferran Torres et Liam Delap ne figurera pas, même si Raheem Sterling pourrait revenir d’un problème de dos.

Cotes West Ham contre Man City

6/1 West Ham

7/2 Tirage au sort

40/85 Man City

Cotes gracieuseté de Betfair

Tête-à-tête au cours des cinq dernières réunions

27 février 2021 : Man City 2-1 West Ham – Premier League

24 oct. 2020 : West Ham 1-1 Man City – Premier League

19 février 2020 : Man City 2-0 West Ham – Premier League

10 août 2019 : West Ham 0-5 Man City – Premier League

27 février 2019 : Man City 1-0 West Ham – Premier League



