West Ham XI vs Everton: composition prévue, nouvelles confirmées de l’équipe, dernières mises à jour sur les blessures pour la Premier League

avid Moyes doit décider si West Ham peut se permettre de faire tout son possible contre Everton alors qu’ils cherchent à faire pression dans le top quatre de la Premier League.

L’ancien patron des Toffees a envoyé son équipe très à l’avant-garde à la poursuite du football de la Ligue des champions à Burnley lundi.

Une victoire 2-1 – un score qui a flatté les Clarets – a justifié son approche, mais Moyes doit déterminer si Everton et Carlo Ancelotti permettront aux Hammers d’être aussi ouverts dimanche.

Les quatre meilleurs rivaux de Chelsea semblent avoir des chances de se qualifier pour la Champions Leaguw après une victoire 2-1 à Manchester City, bien que la défaite 4-2 à domicile de Leicester contre Newcastle ait ouvert la course.

Moyes a laissé entendre lors de sa conférence de presse de vendredi qu’il pourrait faire pivoter le onze de départ, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour Said Benrahma malgré une démonstration éblouissante contre Burnley.

«J’ai toujours l’impression que nous avons des joueurs, et nous commençons à en récupérer certains, que nous avons plus d’options que nous n’en avions», a déclaré Moyes.

«C’était formidable que Said soit en mesure de contribuer, Jarrod Bowen marque des buts, trois sur cinq, mais nous devons garder les options et la flexibilité des joueurs avant. Je veux parfois les faire pivoter et je veux faire les bons choix.

«Heureusement, cela a fonctionné et nous avons obtenu un bon résultat.»

Moyes était timide quant à savoir si Declan Rice pourrait revenir de blessure. Angelo Ogbonna espérait pouvoir revenir d’un problème aux ischio-jambiers contre Everton, bien que Moyes n’ait pas confirmé sa disponibilité.

West Ham a prédit XI (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Lanzini, Soucek; Fornals, Lingard, Benrahma; Antonio

dimanche 16h30, Sky Sports

Escouade de West Ham de: Fabianski, Martin, Randolph, Trott, Diop, Dawson, Alves, Balbuena, Coufal, Fredericks, Johnson, Cresswell, Noble, Coventry, Soucek, Fornals, Lanzini, Lingard, Yarmolenko, Benrahma, Bowen, Odubeko, Antonio

Liste des blessures: Masuaku (genou)

Les doutes: Rice (genou), Noble (mollet), Ogbonna (ischio-jambiers)