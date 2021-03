West Ham XI vs Manchester United: nouvelles confirmées de l’équipe précoce, composition prévue et dernière blessure

L’équipe de David Moyes, qui compte six points de retard sur ses hôtes avec un match en main, sera déjà sans Jesse Lingard, le prêté de 28 ans étant inéligible pour affronter son club parent.

Lingard a inscrit quatre buts et deux passes en six matchs depuis qu’il a rejoint les Hammers en janvier, et Moyes sait que West Ham doit relever le défi de remplacer l’international anglais ce soir.