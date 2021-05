West Hollywood présente Lady Gaga Key To City le jour de “ Born This Way ”

Le 23 mai est officiellement le jour Born This Way à West Hollywood. En l’honneur du 10e anniversaire de l’album 2011 de Lady Gaga Né comme ça, Le maire Lindsey P. Horvath a présenté au chanteur une clé de la ville.

«Merci pour cette clé. Je suis sûr que cela semblera ringard pour certaines personnes, mais vous êtes la clé de mon cœur de mère depuis longtemps », a déclaré Gaga dans son discours de remerciement. «Je promets que je serai toujours là pour ce jour.»

Coïncidant avec la cérémonie en personne organisée pour l’événement, une peinture de rue a été dévoilée sur le boulevard Robertson de la ville. S’étendant sur une partie de la rue, l’art présente Born This Way peint dans des couleurs représentant le drapeau de la fierté gay ainsi que le drapeau de la fierté trans en hommage à la communauté LGBTQIA + pour qui «Born This Way» a longtemps servi d’hymne stimulant.

«Born This Way, ma chanson et mon album, étaient inspiré de Carl Bean, un activiste religieux noir gay qui a prêché, chanté et écrit sur le fait d’être «né de cette façon». Notamment, ses premiers travaux remontent à 1975, 11 ans avant ma naissance », a expliqué Gaga. «Merci pour des décennies d’amour implacable, de bravoure et une raison de chanter. Ainsi, nous pouvons tous ressentir de la joie, car nous méritons la joie. Parce que nous méritons le droit d’inspirer la tolérance, l’acceptation et la liberté pour tous. »

Près d’une décennie complète sépare Born This Way et le dernier album de Gaga, 2020’s Chromatica. L’album, qui a dépassé le Billboard 200 en juin dernier, comprenait les singles «Stupid Love», «911» et «Rain on Me» avec Ariana Grande.

BloodPop, qui a déjà produit un certain nombre de pistes sur l’album 2016 de Gaga Joanne, est sur le point de sortir un album complet de remix Chromatica. Bien qu’une date de sortie officielle n’ait pas été dévoilée, l’album inclurait des fonctionnalités de la star montante britannique Bree Runway et Dorian Electra. Rina Sawayama et Charli XCX ont également été évoquées comme collaboratrices du projet.

