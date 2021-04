West Point frappé par un important scandale de tricherie, des dizaines de cadets impliqués

L’Académie militaire des États-Unis à West Point, l’une des institutions d’enseignement supérieur les plus réputées des États-Unis, est actuellement confrontée à ce qui serait l’un des pires scandales de tricherie universitaire au cours de la dernière décennie, avec des dizaines de cadets impliqués dans un programme qui a eu lieu pendant l’apprentissage à distance.

L’académie ce mois-ci “a conclu des enquêtes sur son plus grand scandale de tricherie depuis au moins quatre décennies” et “a puni des dizaines de cadets jugés malhonnêtes lors d’un examen alors qu’ils étudiaient à distance”, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

Dans le cadre de sa réponse à la controverse, l’école mettrait fin à son «processus d’admission volontaire», une règle selon laquelle les cadets peuvent admettre des actes répréhensibles et potentiellement éviter l’expulsion. «C’est clair pour moi, il faut que ça disparaisse», a déclaré le surintendant lieutenant-général Darryl Williams au Journal.

Les autorités scolaires ont été informées pour la première fois d’un éventuel stratagème de triche en mai, lorsque les professeurs qui ont noté un examen de calcul “ont commencé à voir des schémas suspects: plusieurs étudiants avec des solutions étape par étape fonctionnant de la même manière.”

Une enquête a révélé que «de petits groupes [of students] avaient collaboré ouvertement les uns avec les autres, notamment en parlant par téléphone ainsi que par messagerie texte et en communiquant via FaceTime et Zoom. »

