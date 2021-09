West Side Story, l’une des plus grandes et des plus réussies de toutes les comédies musicales sur scène, raconte l’histoire classique de rivalités féroces et de jeunes amours en 1957 à New York. Le remake de West Side Story par Steven Spielberg, adapté pour l’écran de la comédie musicale originale de Broadway de 1957 avec un livre d’Arthur Laurents, musique de Léonard Bernstein, paroles de Stephen Sondheim et concept, mise en scène et chorégraphie de Jerome Robbins. sortira le 10 décembre 2021. Le film met en vedette Ansel Elgort de Baby Driver dans le rôle de Tony et la nouvelle venue Rachel Zegler dans le rôle de Maria, les jeunes amants pris au piège dans une querelle entre des gangs rivaux, les Sharks et les Jets. Regardez la bande-annonce de West Side Story de Steven Spielberg et faites défiler vers le bas pour découvrir l’histoire derrière la comédie musicale de Broadway.

West Side Story : la genèse d’une comédie musicale

Rares sont les personnes qui n’ont jamais entendu au moins une de ces chansons à un moment donné de leur vie : “Maria”, “Tonight”, “America”, “One Hand, One Heart”, “I Feel Pretty” et “Somewhere”. ‘. Quelle séquence de hits ! Et c’est sans des numéros comme ‘Jet Song’, ‘The Rumble’ et ‘Gee, Officer Krupke’. « Oh oui », diriez-vous, sans hésiter un instant en entendant l’un de ces mots, « Ça vient de West Side Story ».

Écoutez maintenant Leonard Bernstein dirige West Side Story sur Apple Music et Spotify.

La plupart d’entre nous savent que la comédie musicale est basée sur une version modernisée de Roméo et Juliette de Shakespeare. Mais combien savent que pendant la longue gestation du spectacle, les protagonistes familiaux de la pièce – les Montaigu et les Capulet – se sont d’abord transformés en protagonistes religieux : catholiques (côté Roméo) contre juifs (côté Juliette). Et saviez-vous que cette comédie musicale, l’une des plus grandes et des plus réussies, allait s’appeler East Side Story ?

En fait, le concept original imaginé en 1949 par le célèbre chorégraphe de Broadway et de ballet Jerome Robbins, a rapidement échoué lorsque lui et ses deux collaborateurs n’ont pas pu se mettre d’accord sur la façon de procéder avec le projet. Il a fallu encore six ans avant qu’ils ne se réunissent à nouveau et commencent à travailler sur la série.

West Side Story a finalement ouvert ses portes à Broadway en 1957

En fin de compte, la comédie musicale West Side Story a finalement ouvert à Broadway le 26 septembre 1957 et a duré 732 représentations. Il a été nominé pour six Tony Awards. L’adaptation cinématographique de 1961 a été nominée pour 11 Oscars et en a remporté dix, dont celle du meilleur film.

Robbins avait collaboré pour la première fois avec le talentueux jeune compositeur et chef d’orchestre Leonard Bernstein en 1944 sur le ballet Fancy Free. Cela a été rapidement suivi par On the Town (musique de Bernstein, livre et paroles de Betty Comden et Adolph Green), une comédie musicale inspirée de Fancy Free. Robbins a ensuite invité le dramaturge Arthur Laurents (qui n’avait jamais écrit de livret musical) à collaborer avec eux sur son projet Roméo et Juliette. Robbins, Bernstein et Laurents avaient tous des idées différentes sur la manière d’aborder le sujet, notamment lorsqu’il s’est rendu compte que le thème catholique-juif avait déjà été abordé à plusieurs reprises.

Qu’est-ce qui les a rapprochés ? Laurents était à Hollywood en train de travailler sur le scénario de The Painted Veil, une reprise du hit de Greta Garbo de 1934, avec Ava Gardner. Bernstein était à Los Angeles pour diriger le Hollywood Bowl. Les deux se sont réunis et les discussions se sont rapidement tournées vers le récent déclenchement d’une guerre des gangs à motivation raciale dans plusieurs villes américaines. Déplacer l’action de leur comédie musicale mise de côté dans l’Upper West Side de Manhattan et faire des protagonistes des Américains blancs (The Jets) et des Portoricains (The Sharks) avait un sens dramatique parfait, quoique inconfortable. Robbins est également venu à Hollywood pour chorégraphier le film Le roi et moi. Les trois se sont rencontrés – Robbins adorait l’idée d’une comédie musicale avec un rythme latino – et étaient maintenant d’accord.

Bernstein a commencé à écrire de la musique – ainsi que des paroles pour sa musique – avec des séquences de danse prolongées pour Robbins, travaillant en même temps sur son opérette comique Candide. C’était une charge de travail écrasante. Bernstein a décidé d’abandonner les paroles. L’équipe a de nouveau appelé Comden et Green. Ils n’étaient pas disponibles, choisissant plutôt d’écrire les paroles de la comédie musicale de Peter Pan. A qui demander ?

Oscar Hammerstein 11 a persuadé Sondheim d’écrire les paroles

Le producteur de théâtre Martin Gabel avait récemment (1955) présenté Laurents à un jeune compositeur-parolier nommé Stephen Sondheim qui venait d’écrire sa première comédie musicale professionnelle, Saturday Night (avortée à cause de la mort de son producteur). Avec Comden et Green hors de vue, Laurents a demandé à Sondheim s’il serait intéressé par le nouveau projet. Sondheim s’y opposa. Il était déterminé que pour son prochain projet, il écrirait à la fois la musique et les paroles. C’est son mentor Oscar Hammerstein 11 qui l’a persuadé de collaborer en disant qu’il « profiterait de l’expérience » – ne serait-ce qu’en tant que parolier – et lui donnerait ses débuts à Broadway.

L’équipe était maintenant en place. Le titre de l’émission East Side Story a été remplacé par Gangway, puis par Kids With Matches et à nouveau changé en Shut Up and Dance (ce dernier recyclé pour une parole dans Gypsy, la prochaine comédie musicale de Robbins-Sondheim) avant de finalement se décider pour West Side Story. De nombreuses autres modifications ont été apportées lors de sa création. Par exemple, le duo de Tony et Maria “One Hand, One Heart” était à l’origine destiné à Candide mais a été basculé dans West Side Story et placé dans la scène du balcon. Sur les conseils d’Hammerstein, il a été déplacé sur les lieux de la boutique de mariage. ‘Tonight’ a été écrit pour le remplacer. La musique de « Gee, Officer Krupke », injectant un soulagement comique bien nécessaire, a également été écrite à l’origine pour Candide.

Sondheim a convaincu son ami Hal Prince de produire le spectacle

Le spectacle étant presque terminé à l’automne 1956, il était temps de mettre en place un producteur. Roger L. Stevens était une constante, mais jusqu’au printemps 1957, sa coproductrice Cheryl Crawford s’est retirée avec deux mois avant le début des répétitions. Tous les autres producteurs l’avaient refusé, le jugeant trop sombre et déprimant. C’est Sondheim qui a convaincu son ami Hal Prince de tenter sa chance. Prince et son partenaire de production Robert Griffith se sont envolés pour New York pour entendre la partition. « Sondheim et Bernstein se sont assis au piano en jouant à travers la musique », se souvient Prince dans ses mémoires, « et bientôt je chantais avec eux. »

À un coût de 350 000 $, West Side Story est finalement entré en production. Très tôt, Laurents avait voulu que James Dean joue le rôle principal de Tony. Ce rêve ne devait pas être (Dean est mort dans un accident de voiture en 1955). C’est Sondheim qui a trouvé les inconnus Larry Kert et Chita Rivera, les originaux Tony et Maria.

Les tournées pré-Broadway à Washington DC et à Philadelphie ont connu un succès critique et commercial, mais les critiques ne mentionnent pas le «co-parolier» Sondheim, éclipsé par le bien plus connu Bernstein. Au moment où le spectacle a atteint Broadway, Bernstein avait généreusement abandonné son crédit de «co-parolier». Robbins, cependant, a demandé et obtenu un crédit « conçu par » qu’il a utilisé pour apporter un certain nombre de modifications substantielles à la série – sans consulter ses co-créateurs. Lors de la soirée d’ouverture à Broadway, aucun d’eux ne lui parlait.

Sondheim est le seul membre survivant des collaborateurs

Bernstein ne devait écrire qu’une seule autre comédie musicale : une collaboration désastreuse en 1976 avec Alan Jay Lerner intitulée 1600 Pennsylvania Avenue. Laurents, Robbins et Sondheim, en revanche, ont suivi West Side Story avec Gypsy. Le producteur était à nouveau Hal Prince, qui deviendrait désormais une figure clé dans le développement de la comédie musicale moderne à la fois en tant que producteur et réalisateur. Sondheim, aujourd’hui âgé de 91 ans, est le seul membre survivant du quatuor original de collaborateurs et est maintenant l’homme d’État vénéré et vénéré de la comédie musicale de Broadway, une figure au statut presque légendaire. On se demande ce qui se serait passé s’il n’avait pas accepté l’invitation à écrire les paroles de West Side Story.

Enregistrement recommandé

En 1984, 27 ans après la première, Leonard Bernstein a dirigé pour la première fois la partition complète de West Side Story. Le casting de stars pour Leonard Bernstein Conducts West Side Story présente Kiri Te Kanawa dans le rôle de Maria et José Carreras dans le rôle de Tony.

Leonard Bernstein dirige West Side Story peut être acheté ici.

Voulez-vous être le premier à connaître les dernières nouvelles du monde classique ? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.