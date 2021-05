Westbrook, 14 + 21 + 24!: “Il est le meilleur après Magic Johnson”

C’est la meilleure version de Russell Westbrook depuis très, très longtemps. Au-dessus bien sûr de la mauvaise expérience aux Houston Rockets (où il a eu d’excellents moments, voire pas du tout). Au-dessus de ses derniers pas dans OKC Thunder, l’équipe de sa vie. Après son arrivée à Washington Wizards avec son statut de joueur d’élite suspendu à un fil, et un mauvais départ dans la capitale (il a joué avec une blessure musculaire), Westbrook a retrouvé son sourire et sa joie, il est revenu pour être heureux à côté Scott Brooks, son entraîneur pendant les sept premières années de sa carrière dans l’Oklahoma, et un buteur vorace comme Bradley Beal. Dans cette version, Westbrook est un joueur félin doué et magnétique.

C’est le Westbrook qui ne force pas les mauvais coups, qui n’exige pas de sortir son équipe de toutes les flaques d’eau, qui ne grouille pas le court en faisant tout … y compris tout (ou presque) mal. East Westbrook n’a plus besoin de produire par indifférence, et son efficacité monte en flèche pour atteindre ses meilleurs chiffres depuis des années alors que ses statistiques sont (toujours pour lui) monstrueuses: cette fois, 14 points, 21 rebonds (son sommet en carrière) et 24 passes décisives (égalant le sommet) pour que ses Wizards battent les Indiana Pacers 154-141, une équipe qui venait de marquant 152 points dans son match précédent et à partir de là, il est passé à 154. La victoire ne laisse pas seulement les Wizards avec un pied en jeu (trois matchs devant les Raptors de Toronto) mais les place à portée de la neuvième place des Pacers: 30-34 par 35. Et les Hornets huitième (31-33).

Un port de premier ordre vient aux assistants. Il leur reste sept matchs et les cinq suivants sont en tournée au cours de laquelle ils visitent Milwaukee, Toronto (duel direct), Indiana et Atlanta à deux reprises. Mais ils ont mis les pieds sur les croisements pré-éliminatoires après un début de saison horrible. Au contraire, les Pacers ont pris un excellent départ et ont fondu, écrasés par des blessures. Malcolm Brogdon a rejoint tous les connus et dans ce match Edmond Sumner est tombé. Les remplaçants des blessés se blessent, c’est ce genre d’année pour Certains des Pacers qui continuent de tirer sur Domantas Sabonis (32 points, 19 rebonds et 9 passes) et Caris LeVert (33 + 7 + 5).

Mais la nuit, c’était Westbrook et certains sorciers qui ont réalisé 61% de leurs tirs, ce qui entre le deuxième et le troisième quart-temps, ils ont marqué 86 points (86-71), 46 seulement dans un troisième (46-35) incroyable dans lequel ils ont marqué 17 paniers avec 16 passes décisives et 63% au tir (17/27). Au final, Hachimura a ajouté 27 points et 7 rebonds, Beal 26 points et le banc a produit une cataracte marquante: Hutchison, Gafford, Bertans, Smith, Lopez …

Westbrook est devenu le premier joueur de l’histoire à signer plus d’un match avec au moins 20 rebonds et 20 passes décisives. Jusqu’à présent, seul Wilt Chamberlain l’avait réalisé, en février 1968. Il l’a fait le 2 avril 2019 et l’a répété un peu plus de deux ans plus tard. Ce n’est qu’au deuxième quart qu’il a distribué 11 passes décisives et à la mi-temps, il était sur 12 rebonds et 14 passes de panier avec seulement trois tentatives de tirs. Il a terminé avec 8 (5/8) et sans en lancer trois. Il y a 32 triple-doubles cette saison, quatrième marque historique dans un classement dans lequel il a le premier (42 dans un parcours) et 178 dans sa carrière, maintenant seulement trois des 181 d’Oscar Robertson, qui n’a plus que quelques jours avec le plafond historique. Westbrook, de plus, terminera la saison avec un triple-double en moyenne bien qu’il n’ajoute pas un seul point, pas un rebond ou une aide. Ce sera la quatrième fois que j’accomplirai quelque chose que Robertson lui-même, Big O, n’avait réalisé qu’avant (et une seule fois).

Scott Brooks a donc voulu exprimer clairement son adoration pour son joueur: «Les gardes de point ne font pas ce qu’il fait. Ils ne sont pas faits pour faire ces choses. Il restera sûrement le deuxième meilleur meneur de l’histoire après Magic Johnson». Une hyperbole évidente, mais une chose est claire: s’il y a un temps pour les utiliser en parlant de Westbrook (un joueur au format hyperbole, en fait) c’est maintenant. Cela mérite le battage médiatique.