Westbrook : “Cela semble irréel…” – AS.com

Russell Westbrook s’est exprimé, pour la première fois, en tant que joueur des Lakers de Los Angeles. Une phrase qui aurait semblé de la science-fiction il n’y a pas si longtemps, mais maintenant une réalité. Le meneur atteint 32 ans, et après treize ans en NBA, à sa ville. Il est né à Long Beach et a joué à l’UCLA avant d’être repêché en 2008 (n°4) par les Seattle Supersonics, l’équipe qui allait devenir le Thunder d’Oklahoma City quelques semaines plus tard.

MVP en 2017 et neuf fois All Star, et champion olympique à Londres 2012, Westbrook débarque à LA après une étape difficile dans laquelle il a traversé trois équipes en trois ans : Thunder, où il a clôturé une grande étape, Rockets, où il a fait pas travaillé son union avec James Harden, et Wizards, où il jouait à un très bon niveau mais est sorti brutalement lorsque la possibilité de rejoindre les Lakers s’est présentée. Il jouera à domicile, il jouera avec LeBron James et Anthony Davis… et il jouera pour le ring de championnat qu’il n’a pas encore gagné.. En fait, il n’a disputé qu’une seule Finale, et il a déjà plu : en 2012, avec le Thunder.

Lors de la présentation de Westbrook, Rob Pelinka (patron des Lakers dans les bureaux), a déclaré que l’équipe de Los Angeles s’était frottée les mains : « C’est un leader incroyable. Il y a peu de joueurs aussi aimés et respectés par ceux qui ont joué avec lui. Son arrivée a été l’occasion de faire un geste agressif pour se positionner dans la lutte pour remporter le 18e titre de franchise. En termes de compétitivité, c’est l’élite. Quand il a réalisé un triple-double en moyenne… il n’y avait pas beaucoup de joueurs dans la NBA qui, selon Kobe Bryant, représentaient vraiment sa mentalité Mamba. Mais cette année-là, je me souviens avoir beaucoup loué à Westbrook, sa façon de jouer”.

Frank Vogel est l’entraîneur chargé de faire fonctionner le nouveau big three de Los Angeles : « Je pense que nous avons une réelle chance de faire quelque chose de très spécial. Nous avons trois joueurs capables de tout faire… qui font toujours le bon jeu. Je pense que nous allons être une équipe très dynamique en transition, que nous pouvons faire quelque chose de spécial… mais maintenant nous devons nous mettre au travail ».

Westbrook, pour sa part, a embrassé sa connexion à sa nouvelle équipe. Pour son amitié avec Kobe : « C’est incroyable si vous vous arrêtez et réfléchissez. Chaque fois que je mets cette chemise, c’est quelque chose que j’emporterai avec moi, qui sera présent ». Et parce que les Lakers sont l’équipe que j’ai vue célébrer des titres dans leur enfance : « Je suis vraiment heureux et reconnaissant. J’ai hâte que nous y allions. Cela semble irréel d’être ici, c’est comme si je ne m’en rendais toujours pas compte. Il y a trois ou quatre ans je n’aurais pas imaginé quelque chose comme ça, c’est impossible à assimiler. Je vais tout donner pendant que je suis dans cette franchise. Pour quelqu’un de Los Angeles… vous voulez toujours jouer à la maison. C’est toujours quelque chose que vous avez en tête. Maintenant, je suis là et je vais en profiter au maximum. C’est l’équipe qui lui a fait essayer de sauter les cours pour fêter ses titres. Je retourne à la maison, je veux inspirer et aider les gens, en particulier les jeunes ».

Lorsqu’il s’agit de sports purs, Westbrook a clairement exprimé sa mentalité de compétition : “Je ne me soucie d’aucune autre équipe.” Et il a parlé de son ajustement avec LeBron et Davis : « Davis et LeBron, pour commencer, sont mes amis. Maintenant, mon travail en tant que coéquipier consiste à tendre la main et à élever leur jeu, tout comme ils voudront le faire avec moi. Et au fur et à mesure que la saison avance, nous frapperons la touche. Il y aura des moments meilleurs et des pires, mais c’est normal. On va trouver une façon de jouer pour se battre pour être champions. J’ai hâte que nous travaillions tous ensemble.”

Finalement, la base a assuré qu’il n’a rien à prouver: « Non, je suis content de tout ce que j’ai accompli jusqu’à présent. J’ai eu la chance de jouer dans cette Ligue… en fait, dès que j’ai été repêché, je montrais déjà à beaucoup de gens qu’ils s’étaient trompés avec moi ».