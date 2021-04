Westbrook cite avec histoire

En Oklahoma, Russell était Westbrook, dans toute son essence. Celui du MVP de 2017, quand il portait le maillot des adversaires, aujourd’hui. Au début du deuxième quart-temps, course et saut explosif pour sauver le ballon, qui allait s’éteindre. Dans le même jeu, déjà placé dans le coin, réception et tir pour terminer l’action avec un triple. Explosivité, force, caractère … mais aussi qualité. Aujourd’hui aux Wizards. En mémoire, hier dans le Thunder. “C’était très différent. Venir ici, tout est si calme …”, a déclaré le meneur après la rencontre. Onze campagnes de haut niveau, pratiquement dès le premier jour, dans lesquelles la légende du triple-double a commencé à se forger. Celui qui continue aujourd’hui. Pénétration après pénétration, saut après saut et entre les allées oups et passe à l’homme libéré, dans la ville où il était à quelques mètres de la gloire, Westbrook a signé son 28e triple-double de la saison. Le quatrième d’affilée et le 14e en 16 matchs. Et il a également laissé des trucs Westrbook. Après avoir frappé le ballon alors qu’il était absent, il a acquis une technique. “Non, je n’étais pas frustré. Pourquoi serais-je frustré si nous gagnions par 12? Non. Je n’étais pas frustré. Je fais juste des choses Russell”, a-t-il ajouté aux médias. Dans toute sa splendeur.

Au fil des ans, Russell a dû faire face à une opinion publique impitoyable comme presque personne d’autre. Histoire connue. Aussi imprévisible sur le terrain qu’à l’extérieur, et aussi capable d’être à un extrême qu’à l’autre. Un joueur passionné, comme les précédents, qui s’intègre parfaitement dans la nouvelle ère du basket; le même qui a contribué au changement. Si Stephen Curry, parmi les nombreux qui l’ont accompagné, a été le champion du triple; Westbrook a été triple-double. Pour le meilleur ou pour le pire, il y a chacun, des joueurs qui changent l’histoire d’un sport au plus profond de celui-ci. Il n’est pas question ici de gagner plus ou moins de championnats, ou de marquer plus ou moins de points; mais pour imprégner tout un sport de sa propre essence. Il y a un peu plus de dix ans, pas une infime partie des triplets d’aujourd’hui n’a été lancée; Dans le même temps, la fréquence à laquelle un triple-double se produit a augmenté de 700%. Un livre avec des auteurs. En attendant que d’autres arrivent qui créent une nouvelle tendance, le basket d’aujourd’hui en contient un peu, mais aussi beaucoup de Curry ou de Westbrook.

L’explosion a une date précise: la saison 2015-16. Avec 18 triples-doubles, Russell n’en a signé que cinq de moins que, parmi tous les joueurs de la ligue, ils avaient réalisé quatre ans plus tôt. En 2016-17, sa première saison avec une moyenne à deux chiffres en points, passes et rebonds, il n’y aurait pas de retour en arrière: 42 pour lui, 22 pour Harden et 13 pour LeBron James. Depuis, la NBA a accumulé cinq années consécutives en ajoutant, au total, plus de 100. Et ainsi, année après année et de barbarie en barbarie, Westbrook s’est placé aux portes de l’histoire. Avec ses 37 points, 11 rebonds et 11 passes décisives contre l’Oklahoma, il n’est déjà que sept nuits de remorqueurs statistiques à égaler Oscar Robertoson, M. Triple-Double, un surnom qu’ils partagent déjà. 174 contre 181, une divinité qui semblait inaccessible. Un de ces enregistrements qui, une fois enregistrés, sont cachés sous tous les autres, car ils sont voués à accumuler de la poussière. S’il y a quelques semaines, il semblait hautement improbable que Westbrook rattrape Big O de si tôt, cela semble maintenant être une certitude. Il a insisté pour qu’il en soit ainsi. Vous ne voulez pas attendre le prochain cours. Dans cette campagne, dans laquelle il fait la moyenne de trois chiffres (21,9 + 11,1 + 10,9), il se retrouve avec un triple-double sur deux nuits. S’il reste 13 jours et 7 avant de partir …

A Washington, la saison n’a pas été facile, dans tous les sens du terme. Compliqué, mais aussi complexe. Blessures, franchise avec plus de jeux reportés par des protocoles de santé et de sécurité, etc. C’était l’année où j’ai posté John Wall, qui malgré les quelques matchs joués était encore soul, et le pari était aussi déterminé qu’audacieux: Russell en tant que nouvelle pièce pour partager le leadership avec Bradley Beal. Et les résultats ont été infectés par lui, avec des sections à oublier, mais avec d’autres aussi explosives que l’actuelle: sept victoires d’affilée pour être proche des meilleurs. Déjà en position de play-in, quelque chose qui, à un moment donné, est devenu une épopée. “Cela a été fantastique dès le premier jour. Nous nous sommes tous les deux acceptés. Nous nous respectons tous les deux. Et j’ai l’impression que cela fait de nous une meilleure équipe. Il continue d’élever ses coéquipiers et de se mettre au défi”, a commenté Beal après avoir marqué 33 points contre le Thunder. Entre lui et Westbrook, 70 ans. L’avenir de la franchise dans la partie décisive de la saison dépendra, pratiquement dans sa totalité, d’eux. Un dans lequel, à plusieurs reprises, ils se sont soulevés contre tout le monde et tout. Une vie supplémentaire pour les sorciers.