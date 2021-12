« Westbrook doit dire à LeBron de s’écarter. »

Quand il a semblé que les choses commençaient à bien se passer, la chance a encore mis les Lakers de côté, qui, encore une fois, a perdu LeBron James. Les protocoles de sécurité liés au coronavirus ont laissé le roi de côté pour une farce liée à un positif qui finalement ne l’était pas. Bien qu’ils n’aient pas leur pièce maîtresse, ils ont vaincu les Sacramento Kings 117-92. Le duo formé par Russell Westbrook et Anthony Davis a été la clé pour atténuer la perte du roi.

Après cela, les Lakers ont récupéré LeBron, perdu contre les Clippers et battu les Celtics dans l’un de leurs meilleurs matchs de la saison. Cependant, les Lakers ne semblent toujours pas complètement installés. Lors de leur dernier match ensemble, Russ et LeBron avaient l’air bien mieux en duo sur le terrain. Aussi, en l’absence de James, Westbrook et Anthony Davis ont très bien travaillé en duo. Bien qu’ils n’aient pas eu beaucoup de succès, leur alchimie sur la piste brille de sa propre lumière. James et Westbrook sont des joueurs qui dominent le ballon. Ils sont à leur meilleur lorsqu’ils dictent le jeu. Donc, avoir deux de ces joueurs sur le terrain pourrait avoir un effet néfaste. Cependant, les Lakers font tout ce qu’ils peuvent pour résoudre leur association.

« Tu vois, c’est ce que nous devons réaliser en jouant avec LeBron James. Vous devez être capable de lui tenir tête et de lui dire « écartez-vous ». Parce que quand nous avons regardé le match contre les Kings de Sacramento, je pensais que Russ et Anthony Davis avaient quelque chose à faire dans le match à deux où il y avait un pick and roll élevé, quel que soit le cas. Je pensais qu’ils l’avaient fait. Puis tout d’un coup, ils sont allés de ce côté de la cour, « emmenons-le à Bron » et tout le monde était espacé, leur attaque au point mort. Vous devez être comme un Rajon Rondo contre un LeBron James quand il est sur le terrain. Rondo n’a aucun problème à dire à LeBron de courir, de se déplacer où je l’ai», a déclaré Kendrick Perkins, analyste de la NBA.

Westbrook a amélioré ses performances lors des derniers matchs (23,5 + 6,9 + 8,9 et plus de 50% des tirs sur le terrain). Cependant, avec LeBron sur la bonne voie, il ne peut pas être le manager principal.. Bien sûr, contre les Celtics, le meneur a très bien fait : 24 points et 11 passes décisives. Et cela s’est parfaitement complété avec LeBron, qui est allé à 30 points et 5 passes décisives avec un spectaculaire 13 des 19 tirs sur le terrain. Pouvez-vous fonctionner ensemble ?