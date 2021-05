Westbrook égale Robertson et se surpasse

Nuit pour se souvenir de celui qui prend Russell Westbrook. Il a pris le ballon de match et ce n’est pas étonnant: il a tout fait pour le garder. Dans le jeu où, grâce à sa performance, il a égalé le record du plus grand nombre de matches avec un triple-double en NBA, il a également su mettre la cerise sur le gâteau avec une casquette qui a scellé la victoire, gardant ainsi le balle était presque plus une extension causale et non accidentelle. Grand match entre deux des équipes qui se battent dans les dernières positions privilégiées, en fait avec l’une battant l’autre par une seule victoire et ayant les mêmes défaites.

Les Wizards ont réalisé un match contre les Pacers en territoire rival et après une prolongation, compte tenu de l’égalité qui s’est imposée dans la nuit. 132-133 était le résultat final.

Pour des chroniques comme celle-ci, ce n’était pas si bon que Bradley Beal Il marquera cinquante points et qu’en plus son équipe gagnera. Les deux choses se passent cette campagne, mais pas ensemble. La capacité de destruction de ces Pacers n’a pas non plus gagné en importance, avec des problèmes dans le staff technique et avec des joueurs mécontents, et à quel point ils se sont accrochés à ce jeu pour démontrer leur qualité avec Sabonis et LeVert exerçant ce qu’ils sont: les référents. Nous les dirigerons vers Westbrook dans une performance presque ronde qui, en plus, le catapulte avec force dans l’histoire de la NBA.

Les Wizards (32-36) sont neuvièmes avec cette victoire tandis que les Pacers (31-36) restent à la redoutable 10e place, même s’il reste peu de temps aux Bulls ou aux Raptors pour rattraper cet écart. Ceux en jaune essaient de surmonter ce qui se passe avec beaucoup de chaleur au sein de l’équipe et dans ce rendez-vous, au moins, ils ont su bien le cacher. Ils sont venus avec des options à la fin et seul le désir de grandeur de Westbrook s’est mis en travers de leur chemin. Le match s’est bien déroulé, Beal prenant de la température dès le deuxième quart-temps et les Pacers souffraient lorsque les Sabonis et Brissett n’étaient pas sur le terrain. Le troisième quart était la rampe de départ pour quelque chose de grand dans la perspective de Nate Bjorkgren, mais cette joie a duré quelques minutes.

Les locaux étaient douze au début de la dernière période. Ils n’ont pas eu la réaction rapide de certains sorciers qui cette année sont une locomotive d’attaque. En cinq minutes, ils étaient à égalité et ont forcé l’extension. Westbrook, qui l’avait branché sur le klaxon de la mi-temps, a raté à la fin du temps réglementaire.

Les décisions de Westbrook en fin de partie ont toujours été critiquées, quand il gagnait le plus et quand il perdait la plupart du temps. Ici, il a compté ses 33 + 19 + 15, avec lesquels il égale le record historique de triple-double qu’Oscar Robertson avait, mais surtout il savait se relever en tombant. C’est bien illustré par ce tir raté et ce qui s’est passé ensuite. Le joueur a attrapé les projecteurs plus que Beal et a résolu. Dans le dernier jeu en attaque, étant en dessous du tableau de bord, il a forcé la faute sur un tir latéral et a marqué les deux lancers francs qui leur donnaient déjà un avantage. Dans la dernière action, il a pris du retard dans le blocage et a repris sa place pour finir en mettant la casquette gagnante sur Caris LeVert.