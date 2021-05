Westbrook et Beal poussent les dollars d’Antetokounmpo à la limite

Suivez le combat sur le podium à l’Est, une guerre de position dans laquelle les 76ers de Philadelphie sont sur le point d’être classés pour les séries éliminatoires: 45-21 par les Nets 43-23 et les Bucks 42-24 à un excellent moment. Être premier donne le facteur du terrain à domicile, mais cela peut aussi les envoyer à un match de premier tour contre les Wizards, une équipe qui bat son plein et qui joue beaucoup mieux qu’un huitième Est depuis des semaines. Maintenant à 30-36, sa place est dans le jeu. Le 10 mars après son horrible début de saison et a une chance à la neuvième place (Milieu de partie d’un Pacers en décomposition). Que ce soit la neuvième ou la dixième, il faudrait deux victoires sans échec dans le jeu pour être huitième et se faufiler dans les séries éliminatoires.

Mais dans ce tournoi à élimination, qui menace également les Heat, les Celtics et les Hawks (il y aura de forts duels à l’Est) Personne ne voudra avoir devant, et moins dans les jeux à tête ou à queue, ces sorciers de Bradley Beal et Russell Westbrook, qui a frôlé la victoire à Milwaukee (135-134) et depuis le 12 avril un dossier de 11-3, avec deux défaites d’un point et une par trois… en prolongation. Ce fut un match formidable, très beau et résolu à la fin. Au quatrième quart, il est passé de 103-95 à 103-106 grâce à un 0-11 entraîné par huit points de Russell Westbrook. Les Bucks, sans Khris Middleton, se sont à nouveau échappés (119-111) mais ont fait 0-8 en quelques secondes (119-119). Avec 124-124 à trois minutes de la fin, un triple de Forbes et deux de Connaughton: 133-128 avec Giannis Antetokounmpo déjà éliminé. Les 3 points de Beal ont poussé l’arrivée à la limite: 135-134 avant un coup de fond que les Wizards ont failli voler et un dernier tir désespéré de Garrison Matthews.

Les secondaires des Bucks ont été essentiels: 16 points et 6 rebonds de Connaughton avec 4/8 sur triples, 14 points de Forbes (2/5 sur triples), 11 points et 4 passes décisives de Teague, 9 et 6 rebonds de Teague … bonne production aux côtés d’Antetokounmpo (23 + 9 + 8 avec 6 défaites) et Jrue Holiday (29 + 5 + 6). DiVincenzo a ajouté 19 points avec 5 triples et Brook Lopez 11 + 8 rebonds, y compris le jeu clé: rebond d’attaque et mat pour faire 135-131 après l’échec de Jrue. Chez les Wizards, excellent travail de Matthews et Daniel Gafford, important pour pousser le dernier quart au maximum. Sans Hachimura, 13 points de Bertans et, bien sûr, un autre match formidable du couple atomique: 42 points de Bradley Beal avec un tir 14/24 et 29 + 12 + 17 de Russell Westbrook, qu’est-ce qui ajoute 19 triples-doubles à ses 23 derniers matchs et, avec six à jouer, il a dans sa carrière 179, déjà seulement deux du gigantesque sommet historique (181) du légendaire Oscar Robertson.

Les Bucks, malgré leur victoire, sont encore assez loin, compte tenu de ce qui reste, des Sixers qui ont également retrouvé leur meilleur ton: six victoires de suite et 45-21. À Houston (115-135), ils ont permis pratiquement un entraînement contre la pire équipe de la NBA (huit défaites maintenant en neuf matchs et 16 victoires au total; Les pistons portent 19). Aucun partant n’a passé 26 minutes sur le terrain et Joel Embiid a ajouté 25 pour un total de 34 points et 12 rebonds. Le démolisseur. Puis Dwight Howard (10 + 8, 5/5 tir) a pris le relais alors que Shake Milton (19 points) et Tyrese Maxey (12) ont marqué. La situation des Rockets est décourageante. Avec seulement huit joueurs disponibles et Christian Wood et Jae’Sean Tate ajoutés à la liste des absents, ils se sont retrouvés en seconde période sans Kevin Porter Jr (il avait 16 points et 5 passes) en raison d’une entorse à la cheville. Dans le cadre, ils ont vécu du travail d’Olynyk (27 points, 11 rebonds, 8 passes) et de la recrue Kenyon Martin Jr (23 + 10 + 6). Seuls deux réservistes sont entrés en piste: Anthony Lamb (22 points) et Armoni Brooks (20).

Le combat pour le jeu à l’Est, rouge chaud

Les Hawks ont remporté l’une de leurs victoires les plus notoires de la saison, un indéniable 135-103 contre les Phoenix Suns, qui sont venus comme la meilleure équipe de la Ligue (ils ont été de nouveau dépassés par le Jazz), avec cinq victoires consécutives et 22 totaux. de chacun, la meilleure marque de la NBA. Mais les Suns sont sur la route de l’Est et sont arrivés épuisés après avoir remporté 24 heures plus tôt en prolongation à Cleveland. C’était très évident: un 38-15 partiel au quatrième quart, qui a ouvert 97-88 et dans lequel les Hawks ont marqué les 16 premiers points pour briser le match, avec des minutes brillantes de la recrue Onyeka Okongwu, qui a terminé avec 14 points, 7 rebonds et 3 interceptions. Lorsque les Suns ont marqué en jeu, après plus de neuf minutes, le set était de 29-4 et le score était de 126-92.

Les Suns (30 points et 5 passes décisives de Devin Booker) restent 47-19, retour à un jeu Utah Jazz, et les Hawks à 37-30, un et demi derrière les Knicks et un et demi sur les Celtics (sixième) et Heat (septième). Le play-in est en jeu et les hommes de Géorgie sont en excellente position pour ce combat. Ils avaient 14-20 quand Nate McMillan est arrivé, avec qui la marque est de 23-10, malgré des pertes constantes (comme presque toutes les équipes cette saison). Trae Young a de nouveau dominé le match bien qu’il n’ait pas marqué sur trois (16 points, 12 passes) et Clint Capela a de nouveau été décisif (18 points, 10 rebonds). De plus, Bogdanovic a ajouté 16 points et 6 passes, Gallinari 16 avec 5 rebonds et 4 passes, Okongwu 14, Lou Williams 16 avec 5 passes, Huerter 13 … Un grand match collectif contre un adversaire qui a fondu après un formidable premier quart-temps: 42-38 du quart avec les deux équipes effectuant 68% de leurs tirs et les Hawks un brillant 7/10 sur 3s.

Les Celtics (35-31) ont également profité d’un match confortable, en visite à Orlando, pour s’imposer (96-132) et rester à la sixième place à l’Est, presque au-dessus des Hawks mais même avec les Heat, avec lesquels ils se battent pour éviter. le jeu avec les Hornets toujours là, avec peu d’options mais quelques options pour éviter le tour précédent. Il n’y avait pas d’histoire avec le Magic (21-45) en matière de positionnement pour le prochain draft (juteux). Les Celtics ont toujours envoyé et résolu la défaite de Jaylen Brown avec Evan Fournier, qui a reçu l’hommage du Magic lors du premier match contre son ancienne équipe. Le garde français a marqué 18 points et distribué 4 passes décisives dans une zone arrière dans laquelle sKemba Walker s’est démarqué, qui a égalé son meilleur bilan de la saison avec 32 points. Les Celtics ont marqué 21 triples, Jayson Tatum a terminé avec 27 points et Pritchard avec 14 sur le banc. Dans le Magic, en proie à des pertes, 20 points de Bacon, 19 et 15 rebonds de Mamba, 20 + 4 de Wagner et 18 + 10 + 5 de RJ Hampton, le joueur a reçu dans le transfert d’Aaron Gordon qui aura un rôle important dans la reconstruction de l’équipe du centre de la Floride.

Condamné à jouer dans est Indiana Pacers, qui contre les Sacramento Kings (93-104) a de nouveau montré qu’il se faisait faire un renard à la fin de la saison, une équipe dévastée par des blessures et déjà dans de sérieuses rumeurs de mauvaise harmonie avec Nate Bjorkgren, entraîneur en première année qui a commencé avec d’excellents sentiments et une très bonne alchimie avec le vestiaire. Après avoir marqué 152 et 141 points lors de leurs deux derniers matchs (un gagné, un perdu), les Pacers sont restés à 93 contre l’une des pires défenses de la NBA. Domantas Sabonis a ajouté 27 points, 13 rebonds et 8 passes décisives.

Mais c’est que les Kings ont eu une dernière résurrection alors qu’ils étaient déjà sans espoir: quatre victoires d’affilée, toutes les quatre à domicile, avec De’Aaron Fox blessé et maintenant aussi sans Haliburton. Ils ont 29-37 ans, et en principe ça ne leur donne pas pour atteindre le jeu en Occident … mais au moins ils sont toujours dans le combat: deux matchs et demi maintenant. Marvin Bagley a disputé l’un des meilleurs matchs de sa rude carrière (31 points, 12 rebonds) et Delon Wright s’est amplifié avant les pertes en zone arrière: 23 points, 7 rebonds, 6 passes, 6 interceptions.