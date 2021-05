Westbrook et Beal se montrent et mettent les Wizards en séries éliminatoires

21/05/2021 à 07h04 CEST

. / Washington

Rien n’a changé, le troisième match du tournoi de play-in controversé de la Conférence de l’Est, organisé par la NBA pour téléviser plus de matchs, a quitté le Wizards de Washington aussi grands accomplisseurs par battre les Indiana Pacers 142-115 et assurer la huitième place dans les séries éliminatoires, la même chose avec laquelle ils ont terminé la saison régulière.

Encore une fois la figure de la base étoile Russell Westbrook il a brillé surtout dans le match des Wizards en contribuant un double-double, tandis que le gardien Bradley Beal n’a eu besoin que de 29 minutes pour être le meilleur buteur de l’équipe avec 25 points. Les deux ont conduit les sorciers à la premier tour des playoffs Ils débuteront dimanche contre les Sixers de Philadelphie, l’équipe avec le meilleur bilan de la Conférence Est, qui aura l’avantage du peloton.

Washington, qui menait par 38 points, affrontera le centre camerounais Joel Embiid, qui a été choisi ce soir parmi les finalistes pour le prix du joueur le plus utile (MVP), une récompense que Westbrook a déjà.

Indépendamment de l’issue du duel contre les Sixers, les Wizards, sous la direction du prétendu entraîneur Scott Brooks, l’équipe de Washington a déjà mérité tout le respect de la NBA après avoir atteint le top huit quand début avril était une défaite. record de 17-32. Tout le contraire de ce qui est arrivé aux Pacers, dont la séquence de cinq matches consécutifs en séries éliminatoires s’est terminée lors de la saison des débuts de l’entraîneur Nate Bjorkgren.

Un peu plus d’une semaine après avoir battu le record de carrière d’Oscar Robertson pour la plupart des triples doubles en saison régulière, Westbrook a terminé les Pacers avec une contribution de 18 points, 15 passes et huit rebonds, alors que Beal, deuxième dans la liste des meilleurs buteurs de la NBA pour la deuxième année consécutive, a toujours été le joueur décisif dans l’attaque des Wizars et avec un triple, il a établi un avantage de 30 points pour le partiel de 98-68 avec il reste environ quatre minutes en troisième période. Son inspiration pour marquer et sa domination complète des Wizards lui ont permis d’être assis tout au long de la quatrième période, récupérant ses forces pour ce qui sera le grand duel contre les Sixers, tandis que Westbrook a été laissé de côté les 8 dernières minutes du match après lui avoir donné ses chaussures. à un amateur. L’un des nombreux parmi les présence officielle de 5333 personnes qui a été témoin du match et que lorsque Westbrook était sur la ligne du personnel, ils ont commencé à lui crier “MVP!”, tout comme son propre coéquipier, le centre cubano-américain Robin López, d’une manière affectueuse et moqueuse.

L’attaquant japonais Rui Hachimura a marqué 18 points, 10 de plus que contre les Boston Celtics lors du premier match du tournoi de play-in, tandis que l’attaquant letton Davis Bertans a commencé 0-en-2 sur 3 points, après une nuit de 0-pour 7 mardi, mais il a réclamé de nouveau avec deux triples consécutifs et a finalement terminé avec neuf points en réserve. Mais ce serait le meneur brésilien Raúl Neto qui deviendrait le facteur gagnant en continuant à commencer et à contribuer 14 points après avoir marqué 5 des 8 tirs sur le terrain, dont 2 sur 4 triples, et il était parfait de la ligne du personnel après avoir joué. 26 minutes. Neto a également capturé trois rebonds – tous défensifs -, récupéré deux balles, en a perdu un et commis deux fautes personnelles. Le centre Daniel Gafford, bien qu’il soit sorti de la réserve, a imposé sa puissance sous les cerceaux en réalisant un double-double de 15 points, 13 rebonds et cinq blocs, ce qui le place comme un acteur incontournable de la série face aux Sixers quand il le doit face Embiid. Gafford a établi le meilleur record de bloc de l’histoire de l’équipe en les obtenant tous en première mi-temps.

Les Wizards sont allés 17-6 au cours des six dernières semaines de la saison pour terminer avec le huitième meilleur record de l’Est, le même record qu’ils ont obtenu lors du play-in contre les Pacers qui avaient remporté l’ouverture du tournoi de manche par 144 -117 contre les Charlotte Hornets, la première équipe à être éliminée sous le nouveau format.

Washington a récolté en moyenne 139,7 points alors qu’il balayait la série de trois matchs contre les Pacers, qu’il a de nouveau dominés dans toutes les facettes du match. Les Wizards sont de retour en séries éliminatoires après avoir raté les deux dernières années avant d’acquérir Westbrook dans un échange qui a envoyé John Wall à Houston, où il a été une déception totale en restant en proie à des problèmes de blessures.

L’équipe de Washington a été confrontée à une épidémie de Covid-19 qui a affecté plus de la moitié de son effectif et a provoqué une interruption de deux semaines. L’équipe a également perdu deux partants de la saison à la suite de blessures, dont la recrue de premier tour, l’attaquant israélien Deni Avdija (cheville droite cassée) et le centre Thomas Bryant (ligament du genou gauche déchiré).

Le meneur Malcolm Brogdon a mené l’Indiana avec 24 points, tandis que l’attaquant All-Star, le Lituanien Domantas Sabonis, a obtenu un triple-double avec 19 points, 11 rebonds et 10 passes décisives avant de commettre une faute au début du quatrième quart-temps, sans pouvoir éviter la défaite et commencer tôt les vacances.