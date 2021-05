Westbrook, l’étoile étoilée – AS.com

L’être humain est très cohérent avec ses amours et sa haine; principalement avec le second. Dans un monde plein de préjugés, un acte héroïque ne rachète pas une personne d’une vie de méfaits, mais un mauvais acte peut suffire à se forger une opinion définitive sur quelqu’un. Opinion publique, ce juge impitoyable qui est aujourd’hui plus développé que jamais dans le boom des réseaux sociauxC’est celui qui indique qui sont vraiment ces personnes célèbres qui y sont continuellement exposées; les place d’un côté ou de l’autre, dit et décide s’ils sont bons ou mauvais, et saute souvent les nuances de gris dans lesquelles se déplacent ces personnages toujours plus intéressants, ceux qui vont de pair avec l’ambiguïté la plus absolue. Mais ce genre de nomenclature est rare au XXIe siècle, où vous êtes un héros ou un tyran, aimé ou détesté, sans donner lieu à un terrain d’entente qui a cessé d’exister dans le monde Internet. Et même au sein d’une même personne, de fortes doses d’acceptation ou de rejet peuvent être éveillées en même temps, sans conclusion fixe et généralisée mais avec le même désir d’être un adepte dévoué ou d’afficher la plus grande animosité qui existe.

Russell Westbrook sait de quoi nous parlons. Et malheureusement, la pièce est allée pile dans son cas: toujours jugée négativement, la capacité qu’il a eu à rester en dehors de l’opinion publique l’honore (pour l’ignorer, pas pour ne pas avoir joué en elle), mais il n’a pas été en mesure de la retourner comme, par exemple, LeBron James l’a fait. C’est peut-être la grandeur du King par rapport à Russ, qui était l’athlète le plus détesté de la planète en 2010 et qui est aujourd’hui, à l’unanimité, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Même parmi ses détracteurs, LeBron bénéficie d’une position privilégiée, des experts le comparant à Michael Jordan tandis que certains, encore réticents, le mettent un peu plus loin. D’une manière ou d’une autre, il n’apprécie plus la vision qui le rongeait avec sa controversée The Decision et c’est une légende à part entière, avec quatre anneaux et 10 finales à son actif. Mais si le joueur des Lakers a récolté des succès et des records pour sortir du gouffre du jugement constant, Westbrook n’a pas été en mesure de se présenter comme une star capable de gagner. Ce qui est finalement la chose la plus difficile de la NBA. Et dans tout le reste.

Le meneur, aujourd’hui dans les Wizards, est un joueur intemporel. Une star qui aurait pu jouer à n’importe quelle époque avec le même succès, toujours relatif et soumis à l’opinion publique, comme à celui-ci. Individuellement, votre CV est simplement une légende: MVP en 2017, deux fois meilleur buteur, deux autres meilleurs assistants (qui seront trois sur ce parcours), neuf fois All Star, deux MVP All Star, neuf fois dans les meilleurs quintettes, meilleur quintette recrue lors de sa première année (2009) … des records interminables qui se résument dans le triple-double, son mot d’ordre, celui avec lequel il a réussi à briser des barrières qui lui semblaient inaccessibles. En 2016-17, il était le premier joueur depuis Oscar Robertson (en 1961-62, la préhistoire de la Ligue) en moyenne plus de deux chiffres en points, rebonds et passes et l’a fait par la grande porte: 31,6 + 10,7 + 10,4, menant au score et 42 triples doubles en une saison, un de plus que Robertson dans son année magique. C’était l’année du MVP et des jeux avec des chiffres qui n’ont pas été atteints même dans les jeux vidéo: dans le deuxième match du parcours, contre les Suns, il a réalisé 51 points, 13 rebonds et 10 passes, le premier triple-double de plus de 50 points depuis que Kareem Abdul-Jabbar a réussi en 1975. Deux jours plus tard, il a obtenu un autre 33 + 12 + 16 contre les Lakers, rejoignant Magic Johnson, Jerry Lucas et Oscar Robertson, comme l’un des quatre joueurs à avoir réussi deux triples doubles lors des trois premiers matchs du parcours.

Russell Westbrook, lors d’un match NBA avec les Wizards. Patrick Smith (.)

Comme si cela ne lui suffisait pas, Westbrook a réalisé une moyenne de triple-double au cours des deux prochaines saisons, étant le leader en solo qui l’a fait le plus, avec trois au total. Dans tous ces cours, il a toujours dépassé 1,5 interceptions et en 2018-19, il a enregistré en moyenne 11,1 rebonds par nuit, un véritable exploit pour un meneur de jeu.. Russ a profité du basket-ball d’aujourd’hui, avec plus de possessions et de vitesse, moins de domination des hommes de grande taille et beaucoup d’athlétisme, pour réaliser ces réalisations. L’année MVP, il est passé au triple-double en un peu plus de 34 minutes par match … 10 de moins que Robertson en 1961-62. Et il en a déjà 182, un record historique, étant l’un des quatre seuls joueurs à avoir passé le chiffre de 100, une liste qui ne tardera pas à vaincre un LeBron James qui en a 99 et qui est désormais blessé. Devant le roi se trouvent Jason Kidd (107) et Magic Johnson (138). Au sommet, jusqu’à présent, Robertson, avec 181. Il semblait impossible que Westbrook le surpasse sur ce cap, mais une finale de saison absolument héroïque l’a atteint. Et pour aggraver les choses, en 2018-19, il a obtenu 20 points, 20 rebonds et 21 passes décisives, un double-triple-double (plus de 20 dans trois catégories statistiques). L’autre personne pour obtenir quelque chose comme ça? Wilt Chamberlain, le 4 février 1968, alors qu’il jouait pour les Sixers: l’homme de tous les records a ajouté 22 + 25 + 21 cette nuit-là. Grands mots.

Mais mais mais …

Avec Westbrook, malheureusement, il y a toujours un mais. Leurs maigres réalisations collectives ont toujours éclipsé leurs exploits individuels, et ils se sont rendus à la finale de 2012, lorsque le Thunder a perdu 4-1 contre Miami. C’était la première bague de LeBron James et le seul vrai coup sur le projet de Sam Presti., qui n’a pas été à la hauteur d’une série dans laquelle Westbrook a obtenu, au quatrième match, 43 points sur 20 des 32 tirs sur le terrain. En 2016, 3-1, le Thunder est tombé face à Golden State après avoir dominé toute la série et battu l’équipe de 73 victoires aux troisième et quatrième tours. Cette série (26,7 + 7 + 11,3 pour Russ) était le divorce entre Kevin Durant et le meneur, qui a reçu l’avis par lettre et était chargé de trop faire face à son ancien coéquipier à chaque fois qu’il visitait la ville bruyante d’Oklahoma. Dans le tonnerre, le meneur de jeu est un héros malgré tout, et la critique de Durant faisait l’éloge de sa personne, avec des applaudissements pour son engagement envers la ville et un tonnerre d’applaudissements lors de sa première visite en tant que joueur des Rockets, dans une scène radicalement opposée aux huées que Durant a reçues, comparées uniquement à ce que LeBron a subi lors de sa première visite en Ohio en 2010, après la décision susmentionnée.

Les critiques de Westbrook ont ​​toujours été les mêmes, et elles ont en partie raison et une autre irrationnelle, toujours motivées par une animosité malheureusement inhérente au sport. Que s’il est très individualiste, il ne laisse pas jouer ses coéquipiers, les statistiques individuelles prévalent sur le bien de l’équipe… Certes, le meneur a développé un personnalisme presque atroce, un monopole du jeu qui a entravé le bon développement de nombre de ses coéquipiers. Au sommet de son harmonisation avec Durant, en 2016, et deuxième épée, il a beaucoup produit et les Thunder étaient sur le point d’atteindre la finale. Après cela, les triples-doubles ont suivi, mais aussi les éliminations au premier tour, qui ont eu lieu en trois saisons consécutives. Et les images embarrassantes avec Steve Adams s’éloignant pour que son partenaire attrape un rebond et a réalisé un nouveau record n’a pas vraiment amélioré sa réputation. Dans les Rockets, les choses ont commencé à carburer avant la pandémie, Westbrook brisant la seule avance au tir à 3 points que Mike D’Antoni voulait pour son équipe. Mais l’élimination en demi-finale a mis fin à son séjour là-bas, James Harden à travers, et l’a emmené à Washington, où il recueille écrasé et défait à parts égales. Et pour que les Rockets empirent avec Le transfert de Chris Paul a taché, sans sa faute, un peu plus sa réputation en faveur de son partenaire de poste.

La carrière de Westbrook a été marquée par sa relation avec Kevin Durant. EZRA SHAW (.)

Westbrook marque en moyenne 23,2 points, 7,2 rebonds et 8,4 passes décisives au cours de sa carrière, des chiffres qui ont augmenté depuis le départ de Durant à 26,3 + 10 + 9,8. Pero ne tire qu’avec 43,7% en buts sur le terrain et 30,5% en triples, un très mauvais chiffre dans le basket d’aujourd’hui. Il n’a tiré que plus de 45% en deux saisons, et il essaie trop de 3 points pour le peu qu’il marque – à cet égard, il a dépassé 1000 tout au long de sa carrière cette saison … mais avec le pire pourcentage de la liste. Son effort défensif a varié (athlétique et physique, mais mauvais collectivement) et n’a jamais été le facteur clé de séries éliminatoires théoriquement favorables, ni quand il avait Paul George et le calomnié Carmelo Anthony comme compagnons. Son personnalisme avec eux était presque atroce, et il a sacrifié des points mais pas des triples doubles, ce qui a entraîné des pertes avec des explications simples: en séries éliminatoires, vous n’avez pas à regarder les chiffres, vous devez gagner des matchs.

À sa 13e saison, Westbrook totalise en moyenne 22 points, 11,6 rebonds et 11,6 passes décisives à l’âge de 32 ans et triplera en moyenne pour la quatrième fois de sa carrière. Il passe le riz dans le ring et donne le sentiment, dans chaque marché, que personne ne l’aime, d’autant plus qu’il continue de développer le même jeu, similaire à celui des dernières années, même si Bradley Beal lui permet d’être le deuxième meilleur buteur de la saison (32,1 points par match). En avril, il a récolté en moyenne 13,8 rebonds et 13,2 passes décisives, fait un match de 21 rejets et 24 passes au panier et a réalisé un triple-double dans huit des neuf derniers matchs. c’est la lumière dans le noir pour les Wizards et en avril, il a plus de 45% de buts sur le terrain. Et son équipe a enchaîné les victoires les unes après les autres jusqu’à se retrouver en position de jeu (Ils ont le dixième assuré et peuvent accéder au neuvième) dans un retour historique et personnalisé par un homme qui est dans le meilleur moment de sa carrière.

Westbrook, étant, n’est pas un top dix historique dans sa position, un historiquement très compétitif dans lequel devant lui se trouvent Magic, Robertson, Stockton, Isaiah, Nash, Kidd, Chris Paul et un long etcetera (ils ne sont pas commandés à du mieux au pire, faites attention à cela). Mais peut-être juste peut-être un homme a été traité injustement qui, qu’on le veuille ou non, a marqué une époque dans la NBA et cela a fait partie d’une révolution dans le jeu qui a été vue dans le triple mais aussi dans la production individuelle de certains joueurs qui font plus de triple-double que jamais. Avec la base décriée à la tête. Il lui semble difficile d’abandonner ses efforts pour battre de nouveaux records, ainsi que le fait qu’il finisse par gagner un ring alors qu’il s’est déjà définitivement éloigné (c’est le marché, ami) des équipes gagnantes. Mais, cette rédemption éternellement reportée sera possible tant qu’il chantera le mea culpa et qu’il pourra supposer qu’il aurait pu faire mieux certaines choses, en même temps que l’opinion publique suppose qu’il est une légende. Peut-être pas comme les autres, mais une légende. Et, à part tout cela, gardez à l’esprit que Westbrook a déjà appris la plus grande de toutes les leçons, pour quelque chose que tout le monde comprend tôt ou tard en NBA: gagner n’est pas facile. Cela ne l’est jamais.