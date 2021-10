Westbrook oui ou Westbrook non ? Le dilemme des Lakers

Il est très tôt. Et il faut insister : il est très tôt. Et cela vaut la peine de le répéter et de le souligner ad nauseam : c’est très, très bientôt. Nous le savons tous. Il n’y a pas d’excuses ou de demi-mesures. Ni lectures risquées. Pour tirer des conclusions, nous sommes si tôt dans la saison que c’est même embarrassant de le faire.. Mais même ainsi, il est presque objectif de s’assurer que les Lakers ont un dilemme avec Russell Westbrook. Cette star étoilée, ce joueur devenu légende, cette légende dépréciée et ce sportif vilipendé que les gens admirent de l’extérieur mais que presque personne ne veut pour leur équipe. Parce que oui, il est trop tôt pour nous convaincre de toutes les manières possibles que le meneur va être un problème pour les Lakers. Mais ce qui est certain, c’est qu’il est impossible d’assurer le contraire.

Westbrook a atterri dans les Lakers le 30 juillet. Il l’a fait en échange de Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope. Le premier et le troisième ont participé au ring 2020; le second n’a pas fonctionné l’année dernière. Mais, d’une manière ou d’une autre, lorsque Westbrook est arrivé à Los Angeles (avec deux deuxièmes tours que les Wizards ont également abandonnés), tout le monde s’est demandé : que font les Lakers ? Car oui, les Angelenos cherchaient un coup pour revenir opter pour le ring ce parcours, chose qu’ils n’ont pas pu faire dans la dernière, en grande partie, des blessures. L’âge avancé de LeBron (il aura 37 ans en décembre) et les punitions corporelles de Davis l’ont contraint à renforcer l’effectif pour pouvoir rivaliser avec les grandes équipes de la compétition. Cependant, personne ne sait si cela sera réalisé avec Westbrook, et beaucoup voient avec une certaine réticence un mouvement remis en cause depuis le début.

D’une part, les Lakers se sont débarrassés des 13 millions de Kuzma, des 9 de Harrell et des 13 de KCP, avec lesquels ils pourront payer la quasi-totalité du salaire de la nouvelle recrue. Mais la capacité sportive de la base elle-même, et la difficulté générée par son énorme salaire, poseront un double problème : dans le schéma de jeu et dans la partie directive, qui manquait pratiquement d’une marge salariale pour renforcer une main-d’œuvre appauvrie et, pour le moment, assez courte. Et qu’il a été rempli d’une infinité de contrats minimums de vétérans (Howard, Carmelo, DeAndre Jordan, Rondo…) qui ont élevé à outrance l’âge moyen des effectifs. et a suscité beaucoup de réticences malgré l’énorme conglomérat de noms spectaculaires qui se sont réunis à Hollywood.

Et puis il y a la partie sportive, bien sûr. La place de Westbrook dans un schéma de jeu autre que celui dans lequel il a le ballon tout le temps est presque inimaginable. Et dans les Lakers, avec LeBron ou des générateurs de jeu sur le banc comme Rajon Rondo, il est pratiquement implantable. Ses minutes avec Rondo en pré-saison ou lors du match d’ouverture contre les Warriors ont été extrêmement désynchronisées et la sauvegarde est plus efficace dans ses minutes que le démarreur. Et Rondo se complète aussi beaucoup mieux avec un LeBron qui a aussi besoin du ballon. Dans ledit match d’ouverture, soit dit en passant, 8 points, 5 rebonds et 4 passes décisives en 35 minutes, de mauvais chiffres qu’il n’avait pas répété depuis si longtemps sur le court depuis le 10 novembre 2009. Presque rien.

La chose ne s’arrête pas là : Westbrook n’est pas un grand tireur sur trois (seulement 30% au cours de sa carrière) et n’a jamais développé le catch and shoot. Les Lakers non plus, avec des joueurs internes au profil défensif, ils ont des joueurs similaires à Steve Adams ou Enes Kanter, receveurs à Okalhoma de ses incroyables passes. Et en défense, il a une éternelle affaire inachevée qu’il n’a jamais réussi à améliorer ou, apparemment, y a payé trop d’intérêt. Et dans une équipe championne, il semble difficile de tenir un départ de 35 minutes par nuit sans défendre longtemps. Surtout avec un coach comme Frank Vogel, une très grande demande et une première ignominieuse : en plus de tout ce qui a été dit, un -23 avec lui en piste. En d’autres termes, une catastrophe.

Gagnez ou s’il vous plaît

Quand une star de la dimension de Westbrook, avec son aura et son salaire, arrive dans une équipe, il est très difficile de l’extirper. Il vient de réaliser la quatrième saison de sa carrière avec une moyenne de triple-double, pour mener les Wizards aux playoffs et se réconcilier en partie avec l’opinion publique. Ce n’est en tout cas pas la situation de Carmelo Anthony, un joueur qui a eu du mal à s’adapter à un nouveau rôle et à de nouveaux temps, mais qui vient d’avoir un rôle secondaire chez les Blazers et en a assumé un similaire, ou encore plus tirant au résiduel, chez les Lakers. Westbrook arrive au bon moment, avec beaucoup plus d’argent engagé et une cache qui empêche de le laisser sur le banc. Du moins pour tout entraîneur à deux doigts de front, dont un Frank Vogel qui a commencé par lui confier le poste de titulaire. Au début, cela doit être ainsi. Mais il ne doit pas être ainsi pour toujours.

Maintenant, il faut trouver l’équilibre. Vogel peut tenir avec Westbrook comme partant, mais si la situation continue et, comme avant, d’autres combinaisons fonctionnent mieux, vous devrez réduire vos minutes alors qu’il essaie que la star n’affiche pas son ego ou ses prétentions de grandeur et transforme ainsi une bonne chimie de groupe en un problème qui, dans la NBA actuelle, peut devenir insoluble en quelques semaines seulement. C’est là que réside la vraie nuance pour les Lakers si Westbrook continue d’afficher une mauvaise sélection de tirs, la poursuite de ses statistiques individuelles et un comportement erratique. Pour le moment, Il semble difficile de trouver la place du meneur de jeu dans le schéma de jeu d’une équipe qui veut aspirer au ring. Mais, comme nous l’avons dit, il y a une petite consolation pour les Lakers. Qu’il est encore tôt. Très vite.