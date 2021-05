Westbrook oui, Sabonis non: les Wizards reviennent en séries éliminatoires

Les Wizards n’ont plus disputé les playoffs depuis 2018. Et les Pacers n’ont pas manqué le grand événement depuis 2015. Les deux tendances se sont terminées pour deux projets qui ne sont pas exactement sur la bonne voie. L’équipe que Scott Brooks dirige depuis 2016 (et qu’il peut arrêter de faire tôt ou tard) Il a battu un rival dévasté par des blessures et depuis un an dont le calendrier condensé a touché tout le monde, et se dirige vers la phase finale après une seconde moitié de saison de rêve. Russell Westbrook atteint le grand objectif qu’il s’était fixé avec son arrivée à Washington, jouer dans une petite équipe à la dérive qui a assumé son grand contrat (206 millions en cinq ans jusqu’en 2023) et lui a permis de continuer à faire des triples-doubles, quelque chose qu’il a fait avec une solvabilité dépassant même Oscar Robertson. Mais même dans sa campagne de rédemption, il n’a pas pu faire face à la farce qui le hante toujours, celle d’un joueur qui ne vaut pas pour des rendez-vous importants, ce qui a été vu avec ce jeu erratique qu’il a montré contre les Celltics. L’amélioration contre les Pacers permet au meneur de sauver un parcours historique pour lui. Et le reste, nous le savons déjà.

Le meneur est passé à 18 points, 8 rebonds et 15 passes décisives, n’a pas été amorcé au lancement (13 tentatives, une seule du triple) et a retrouvé ses coéquipiers avec une assiduité qu’il n’a pas mise en pratique contre Boston. La victoire dans le deuxième match du play-in permet aux Wizards de regarder les choses du bon côté, évitez les Nets au premier tour et rencontrez une bête de moindre calibre selon les paris, des Sixers qui attendent beaucoup mais qui attendent les choses avec certaines réserves. Bien sûr, personne ne pense que les Wizards, une équipe cool mais sans aura, peuvent mettre fin à Joel Embiid et compagnie dans une série qui aura sûrement peu d’histoire et à laquelle Bradley Beal arrive physiquement touché: les 22 points contre les Celtics aujourd’hui ont été de 25, avec 5 rebonds, 4 passes décisives et 9 sur 17 dans les buts sur le terrain, plus 4 sur 7 dans les triples. Mais sans cette étincelle qui lui a fait en moyenne plus de 30 par nuit en saison régulière.

Les Wizards ont explosé au deuxième quart, avec une course de 36-23 qui leur a donné un avantage qu’ils ne perdraient plus. Et ils l’ont fait en martelant la zone, en allant à la contre-attaque et en profitant des longs rebonds, avec 9 points, 5 rebonds et 5 passes décisives de la meilleure version de Westbrook et sans marquer absolument aucun triple en seulement quatre tentatives, une anomalie qui n’a pas eu son transfert au général du jeu: 14 sur 28, une série suprême. En seconde période, l’équipe de la capitale des États-Unis s’est consacrée à gérer un avantage qui s’est progressivement accru jusqu’à ce que les Pacers aient baissé les bras, par obligation, par nécessité et parce qu’il n’y avait pas d’autre choix. Et ils ont condamné dans un dernier trimestre dans lequel ils sont entrés 31 (114-83), avec tout vu pour peine et après avoir marqué le chiffre spectaculaire de 48 buts en troisième période, un chiffre embarrassant pour certains Pacers qui, pendant cette période, ont permis 75% en tirs sur le terrain … et 75% en triplets.

Réflexion … et réflexion

Aux Pacers, un peu de tout et beaucoup de rien. Le triple-double de Domantas Sabonis en savait peu (19 points, 11 rebonds et 10 passes), Malcolm Brogdon est passé à 24 points et trois autres joueurs ont dépassé les dix. Mais ils ont à peine tiré avec 41% en tirs sur le terrain et 36,6% en triple, avec 15 coups sûrs mais dans de nombreuses tentatives (41). Les Pacers ont perdu la bataille pour le rebond et ont eu un jeu beaucoup moins collaboratif que leurs rivaux. Et ils échouent dans la première année de Nate Bjorkgren, cette expérience qu’ils ont essayée après le rejet d’un Mike D’Antoni qui pourrait arriver cet été et qui n’a pas donné de continuité à Nate McMillan et un fait acceptable avec un plafond très bas: le premier tour des playoffs, quelque chose qu’ils ont réalisé au cours des cinq dernières saisons (quatre avec McMillan) avec le même résultat, amélioré négativement au cours des deux dernières années, s’est résolu avec deux balayages (4-0) qui ont conduit au limogeage de l’entraîneur.

Et si les Pacers ont un été de réflexion devant eux, l’histoire ne sera pas très différente pour les Wizards, peu importe à quel point ils se retrouvent avec un goût trompeusement sucré provenant de la qualification en séries éliminatoires. Le départ de John Wall n’a pas signifié la fin d’une époque marquée par les blessures et les malheurs, autant que Westbrook n’est pas entré dans ces nomenclatures. Et maintenant, l’équipe se retrouve avec un entraîneur interrogé, une star en route vers 33 ans et avec plusieurs millions à collecter, des gens comme Davis Bertans qui a pris beaucoup d’argent et a connu une saison horrible … Et Bradley Beal, Bien sûr, avec près de 28 ans, il a déjà été impliqué dans des rumeurs de transfert et est une star avec un destin qu’aucune star ne veut. Pour le moment, Les Wizards ont sauvé la saison grâce à la dernière version monstre de Westbrook et ils font face à une série qu’ils perdront sûrement avec leurs vues plus tournées vers l’avenir que vers le présent. Et même avec un miracle, il ne semble pas que cela va changer. Bien que ce soit la NBA. Et dans la meilleure ligue du monde, la seule chose sûre est que rien ne l’est.