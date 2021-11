Westbrook répond aux critiques de sa performance avec LA Lakers

Le début de la saison 2021/22 dans le NBA de Russell Westbrook avec Les Lakers de Los Angeles Il a été l’un des plus décevants de toute la ligue. Au-delà de ses moyennes actuelles (qui sont de 19,0 points, 8,5 rebonds et 7,9 passes décisives par match, ses chiffres les plus bas depuis l’année recrue), il semble que sa prise de décision sur le terrain ne fasse qu’empirer.

La performance d’un joueur comme Westbrook, NBA MVP en 2017, se traduit par un mauvais match de certains Lakers qui ont bien plus besoin de lui, notamment dans des matchs où LeBron James ne joue pas (en ce moment, par exemple, où ‘The King’ est se remettre de douleurs abdominales).

Russell Westbrook est un meneur de jeu qui, en raison de sa façon de jouer, a toujours suscité beaucoup de controverse parmi les fans de la NBA. Beaucoup le soutiennent inconditionnellement, d’autres le critiquent sans réserve. Ces derniers ont beaucoup de matériel à utiliser, et généré par Russ lui-même ces dernières semaines. A tel point que le joueur a dû sortir pour se défendre :

« Si nous regardons en arrière sur les trois ou quatre dernières années, j’ai beaucoup changé d’équipe », a déclaré Westbrook. « En fin de compte, entrer dans un nouveau schéma prend du temps. De plus, j’aime toujours trouver la façon de jouer qui fonctionne le mieux pour l’équipe dans laquelle je suis. »

En mémoire, les Sorciers

Ces déclarations de Russell Westbrook sont assez exactes, surtout si l’on considère sa saison passée avec les Wizards de Washington. Dans celui-ci, le meneur de jeu a également commencé la saison de manière irrégulière, et a fini par être le meilleur joueur de la franchise dans la capitale des États-Unis, au point d’emmener l’équipe se qualifier pour les playoffs.

Russell Westbrook est maintenant le leader de tous les temps des Wizards en triple double. Il a fallu 38 matchs. pic.twitter.com/XzAaM6Y6DJ – Complexe Sports (@ComplexSports) 30 mars 2021