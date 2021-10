Westbrook s’envole sans LeBron : 33 points contre San Antonio

Jusqu’à ce que vous trouviez la beauté, tirez ce que vous avez pour aller de l’avant. C’est le message qui survole à chaque fois que l’on voit les Lakers de Los Angeles en ce début de saison. Les Angelenos ne jouent pas bien. Ils ne trouvent pas (encore) le moyen de conjuguer leurs trois étoiles (LeBron-Davis-Westbrook) ou de trouver de la force, ou du moins de la continuité, dans leur défense. Ce matin, ils ont battu les Spurs à San Antonio (121-125) dans un match qui s’est joué en prolongation et ils étaient proches de la défaite : Murray était très proche dans la dernière possession.

Après cette victoire, les Lakers ont un dossier de 2-2 avec deux victoires consécutives et un écart en défense : sur les quatre matchs disputés jusqu’à présent, ils n’ont jamais laissé leur rival en dessous de 115 points. Ils sont la 21e équipe NBA en points reçus pour 100 possessions avec 109,7. Miami Heat, celui qui reçoit le moins, est à 92. Presque rien.

Une dalle qu’ils doivent affronter pour avancer, jour après jour, leurs duels. Et contre San Antonio, ils l’ont fait aussi, sans LeBron James. Les alarmes ont de nouveau monté en flèche avec le quadruple MVP lorsqu’il a été exclu du duel à cause de sa cheville droite, la même qui l’a torturé de manière obsessionnelle la saison dernière et lui a fait manquer presque toute la dernière ligne droite de la saison régulière.

La performance de Westbrook

En son absence, Russell Westbrook. Le meneur, sans James à ses côtés, avait plus de ballon, plus d’importance, plus d’occasions de se lancer comme une panthère vers un adversaire qui a enduré tout ce qui lui tombait dessus et plus encore : il n’a baissé la tête que dans la dernière minute du duel pour un beau panier de Westrook qui a mis le 121-125 (un braquage de Bazemore condamné). C’était son 33e point, son meilleur score depuis qu’il portait le violet et l’or. 15 étaient entre le dernier quart-temps et les prolongations. Ajout de 10 rebonds et 8 passes décisives.

« C’est pourquoi nous nous sentons si bien à propos de ce mouvement » a dit Vogel. « L’an dernier, nous avons perdu LeBron et AD pendant une longue période, et nous n’avions pas assez pour nous maintenir tout au long de la saison régulière et gagner en séries éliminatoires. Avec Russ, nous avons un autre gars qui peut organiser une soirée monstre comme celle que nous avons vue ce soir. »

A ses côtés, Anthony Davies, une assurance : 35 points et 17 sacs. Malik Monk (17) et Austin Reaves (10) ont fait leur part dans une très courte rotation de seulement 9 joueurs. Aux Spurs, Gregg Popovich a mis 11. Poeltl sur la bonne voie avec 27 et Walker à 21. Murray a atteint le triple-double avec 21 points, 12 rebonds et 15 passes décisives.. « Je suis très fier des garçons. Ils se sont affrontés avec un groupe talentueux et expérimenté. S’ils continuent à jouer comme ça, j’espère que ce ver se transformera et que cela se transformera en victoires. Ils le méritent », a déclaré Pops.