Westbrook tire la voiture et les Lakers remportent le classique de la NBA

Les Lakers Ils sortent renforcés d’une autre confrontation classique contre les Celtics. Les deux équipes avec le plus de titres NBA ne connaissent pas leur meilleur début de saison, mais il y a une tendance à la hausse dans certaines plus que d’autres. Ceux en or avaient leurs trois joueurs importants bien dans le match, signant 71 points entre eux, tandis que ceux en vert n’ont regardé que les meilleures vues du jeu de la main de Jayson Tatum, auteur de 34 points.

La partie a été touchée en troisième période. Les remplaçants mêmes d’Udoka étaient sur le point d’effrayer les rivaux dans les minutes poubelles, mais c’était une tentative. Le résultat final était 117-102.

Les Celtics Ils sont passés du plus au moins, couvrant bien la première mi-temps avec Tatum mais perdant leur protection sans lui sur le terrain dans la seconde. Cette troisième période au cours de laquelle les visiteurs sont passés d’un désavantage de 5 à la mi-temps à 16 pour entrer dans la période décisive. Schröder a tendu le visage à ses coéquipiers du mieux qu’il pouvait sans Tatum sur le terrain, mais c’est à ce moment-là que les Lakers en général et Westbrook en particulier ont mis de côté la nuit.