Westchester DA va former un grand jury sur la disparition de l’épouse de Robert Durst

Les procureurs du comté de Westchester formeront un grand jury dans les semaines à venir pour entendre les preuves contre Robert Durst dans la disparition en 1982 de sa première épouse, selon les rapports.

Durst, 78 ans, le rejeton millionnaire excentrique de The Durst Organization, l’un des empires immobiliers les plus riches de la Grosse Pomme, a longtemps été suspecté de la disparition et de la mort de Kathie Durst.

Il n’a jamais été inculpé dans cette affaire malgré diverses enquêtes sur des affaires classées non résolues.

La procureure du district de Westchester, Mimi Rocah, a annoncé en mai qu’elle avait rouvert l’affaire sur la disparition de Kathie et a décidé ces derniers jours de convoquer un grand jury, ont déclaré les sources à l’Associated Press.

News 12 Westchester a d’abord rendu compte du développement du grand jury.

Durst reste dans une prison de Los Angeles après sa condamnation pour meurtre au premier degré le mois dernier dans le meurtre en 2000 de Susan Berman, une amie proche qui aurait été sur le point de dénoncer son rôle dans la mort de Kathie.

Durst risque une peine d’emprisonnement à perpétuité pour la mort de Berman lorsqu’il comparaît jeudi devant un juge californien.

« C’est un psychopathe narcissique », a déclaré le procureur adjoint de LA, John Lewin, après la condamnation de Durst. « Il a tué sa femme et ensuite il a dû continuer à tuer pour le couvrir. »

Durst a également été jugé pour avoir tué et découpé son voisin Morris Black à Galveston, au Texas, mais a été acquitté après avoir revendiqué la légitime défense.

Kathie avait 29 ans lorsqu’elle a disparu de la maison du couple à South Salem, près de la frontière du Connecticut, le 31 janvier 1982.

Kathie Durst a disparu en 1982 et a ensuite été retrouvée morte. Son mari, Robert Durst, a longtemps été soupçonné de l’avoir tuée. Helayne Seidman

Le procureur de district Mimi Rocah a annoncé en mai 2021 qu’elle rouvre le dossier contre Robert Durst et convoquera un grand jury. Comté de Westchester

Durst a affirmé qu’il avait conduit sa femme à la gare et lui avait ensuite parlé au téléphone.

Dans le documentaire de HBO de 2015, « The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst », le millionnaire malade a admis qu’il avait inventé ces détails, disant qu’il « espérait que cela ferait tout disparaître ».

Durst a divorcé de Kathie en 1990, réclamant l’abandon.

Son corps n’a jamais été retrouvé et sa famille l’a fait déclarer légalement morte en 2017.

Le bureau du procureur du comté de Westchester n’a pas répondu dimanche à une demande de commentaires de The Post.

Avec des fils de poste