Westminster dans le chaos de Covid – Le vice-président de la Chambre des communes contraint de s’isoler | Politique | Nouvelles

Le député travailliste de Doncaster est l’un des trois députés du président de la Chambre et aurait été interrogé dans le cadre de l’application NHS Test and Trace. Elle sera remplacée en tant que vice-présidente par la députée travailliste Judith Cummins. Cela survient après que le secrétaire à la Santé Sajid Javid a été testé positif pour Covid.

Par conséquent, Mme Cummins, qui est membre du groupe des présidents, s’abstiendra de voter cette semaine et a été jumelée à un député conservateur.

Le politicien, qui a reçu les deux doses du vaccin, s’auto-isole actuellement et travaille à domicile.

Il aurait des symptômes “très légers”.

Boris Johnson et Rishi Sunak avaient été identifiés dimanche lors de contacts étroits avec le secrétaire à la Santé et ont été interrogés par l’application NHS Test and Trace.

No10 a initialement déclaré que le couple n’aurait pas à s’isoler car ils participeraient à un programme pilote, où des tests quotidiens remplaceraient l’auto-isolement.

Mais après avoir fait l’objet de vives critiques pour cette décision, de nombreuses personnes se demandant si un tel programme avait déjà existé, le Premier ministre et la chancelière ont déclaré qu’ils s’isoleraient après tout.

Les partis d’opposition ont déclaré qu’il suggérait qu’il y avait “une règle pour eux et une autre pour le reste d’entre nous”, s’ils n’avaient pas à s’isoler.

M. Johnson a publié une vidéo sur Twitter après avoir annoncé le demi-tour et a déclaré: “Nous avons brièvement examiné l’idée de participer au programme pilote, qui permet aux gens de tester quotidiennement, mais je pense qu’il est beaucoup plus important que tout le monde respecte les mêmes règles et c’est pourquoi je vais m’isoler jusqu’au lundi 26 juillet.

“Je sais à quel point tout cela est frustrant, mais j’exhorte vraiment tout le monde à s’en tenir au programme et à prendre les mesures appropriées lorsque le NHS Test and Trace vous le demande.”

