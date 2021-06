Westworld Star révèle que la saison 4 démarre et confirme le retour du personnage

in

Même si le retour de Jeffrey Wright est confirmé, compte tenu de la fin de la saison 3, la plupart ne savent toujours pas si ou comment Dolores d’Evan Rachel Wood, Maeve de Thandie Newton et Caleb d’Aaron Paul reviendront. Alors que Wood a dit qu’elle voulait revenir – et il est extrêmement peu probable qu’elle ne le fasse pas, puisque c’est toute son histoire – nous n’avons toujours vu aucune confirmation qu’elle ou quelqu’un d’autre est de retour, au-delà de Wright. Quoi qu’il en soit, même s’ils reviennent, on ne sait pas combien de temps il faudra avant que HBO n’en informe les fans.