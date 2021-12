Wet Wet Wet Pop In pour un troisième hit

1987 a été une année charnière pour le groupe pop écossais le plus en vue du moment. Mouillé Mouillé Mouillé s’était formé à Glasgow cinq ans plus tôt et avait payé beaucoup de cotisations avant de décrocher un contrat d’enregistrement avec Phonogram en 1985. Mais le 5 décembre 1987, le quatuor était en route pour son troisième Top 10 britannique en seulement huit mois, lorsque « Yeux d’ange (à la maison et à l’extérieur) » frapper les best-sellers.

Les « Wets » avaient fait leurs débuts dans les charts au printemps avec « Wishing I Was Lucky », atteignant le n ° 6, puis s’améliorant d’une place avec le suivi d’été « Sweet Little Mystery ». Le nouveau single était la première ballade du groupe, écrite par les quatre membres et produite par Michael Baker et Axel Kroll. Alors qu’ils accumulaient coup sur coup, leur premier album Popped In Souled Out est devenu de plus en plus une attraction parce que les trois singles et le suivant, « Temptation », y figuraient. Après avoir été classé en octobre, l’album s’est hissé au premier rang de la nouvelle année.

Le miel au cœur

« Angel Eyes » était une chanson qui existait depuis un certain temps, apparaissant pour la première fois sous le nom de « Home and Away » sur une compilation de cassettes de groupes écossais émergents en 1986, Honey At The Core. La première de ces deux compilations comprenait plusieurs autres groupes qui ont connu une grande reconnaissance, notamment Hue & Cry, Goodbye Mr. Mackenzie, the Bluebells, the Big Dish et Deacon Blue.

Le single a aidé Wet Wet Wet à répandre son nom dans le monde entier, devenant un hit du Top 3 aux Pays-Bas, n ° 4 en Nouvelle-Zélande et un succès du Top 20 en Suède, en France et jusqu’en Afrique du Sud. Le leader Marti Pellow revisitera plus tard « Angel Eyes » lorsqu’il enregistra sa propre version pour l’album de 2002 Marti Pellow Sings The Hits Of Wet Wet Wet And Smile.

