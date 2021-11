Weta Digital de Peter Jackson vendue à Unity pour 1,62 milliard de dollars

Weta Digital, le studio d’effets visuels primé de l’Académie responsable du Seigneur des anneaux et d’innombrables autres films, sera acheté par Unity Technologies pour 1,62 milliard de dollars.

La société est principalement connue pour son moteur de jeu Unity, qui alimente tout, des titres indépendants à petite échelle comme Phasmophobia jusqu’aux méga-hits de l’industrie tels que League of Legends: Wild Rift et Genshin Impact. Donc, fondamentalement, Unity est un gros problème dans l’industrie du jeu vidéo.

Peter Jackson, réalisateur de la trilogie cinématographique Le Seigneur des Anneaux, a cofondé Weta Digital en 1993 et ​​est depuis lors une figure clé de la centrale des effets visuels.

« Les outils de Weta Digital ont créé des possibilités illimitées pour nous de donner vie aux mondes et aux créatures qui vivaient à l’origine dans notre imagination », a déclaré Jackson via The Hollywood Reporter. « Ensemble, Unity et Weta Digital peuvent créer une voie pour n’importe quel artiste, de n’importe quelle industrie, pour pouvoir tirer parti de ces outils incroyablement créatifs et puissants. Offrir aux aspirants créatifs l’accès à la technologie de Weta Digital ne sera rien de moins qu’un changement radical et Unity est juste l’entreprise pour donner vie à cette vision.

Unity a lancé l’annonce avec une bande-annonce épatante que vous pouvez consulter ci-dessous.

Unity acquerra toutes les technologies de Weta Digital, y compris l’outil de simulation basé sur la physique Loki, ainsi que le moteur de rendu de traçage de chemin Manuka. La société aura également accès à la bibliothèque complète d’actifs que Weta Digital a constituée au cours des deux dernières décennies. Ne vous attendez pas à ce que Frodo Baggins soit soudainement un personnage jouable dans Genshin Impact.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

