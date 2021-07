Wetherspoon demande à une femme atteinte de la maladie de Parkinson de quitter un pub à Caernarfon au Pays de Galles | Royaume-Uni | Nouvelles

Helen Fish, 60 ans, et son mari soignant à temps plein, Martin, ont visité le pub Tafarn Y Porth le vendredi 9 juillet lors de vacances à Caernarfon, dans le nord du Pays de Galles. Cependant, après quelques verres, Mme Fish a déclaré qu’un membre du personnel du bar était venu lui dire qu’elle avait bu assez d’alcool et qu’elle devrait partir.

Il est allégué que le membre du personnel a déclaré: “Vous pouvez partir une fois que vous avez terminé – vous en avez assez”, alors Mme Fish a essayé d’expliquer son état à la femme.

Mais Mme Fish a déclaré à Wales Online qu’elle n’avait reçu aucune excuse et qu’elle en avait été contrariée.

L’ancien pompiste, qui souffre de cette maladie depuis 15 ans, a déclaré: “La jeune fille est venue nous a dit:” Vous pouvez partir une fois que vous avez terminé, vous en avez assez “.

“Mon mari lui a demandé ce qu’elle voulait dire par là et elle a répondu : ‘Votre femme tombe dans tous les sens’.

“Alors j’ai essayé d’expliquer que j’ai la maladie de Parkinson et que cela me fait trembler et me balancer. Honnêtement, je ne peux pas rester immobile – je glisse même en m’asseyant et je tombe toujours des chaises. Mais tout ce que la fille pouvait dire était: “Je vais garder un œil sur toi” – pas d’excuses ou quelque chose comme ça.

« J’ai une canne, je porte une pompe autour du cou pour m’administrer de la morphine et mes comprimés étaient posés sur la table.

« Comment quelqu’un pourrait-il me regarder et penser qu’autre chose que je dois avoir un problème ?

“Pendant des années, j’ai supporté les gens qui me regardaient, mais on ne m’a jamais dit de quitter un pub avant parce que quelqu’un m’a pris pour un ivrogne.”

Le couple était à Caernarfon en vacances depuis Scunthorpe, dans le Lincolnshire, et s’était promené le long du front de mer avant de se rendre au pub.

Après l’échange avec l’employé, Mme Fish a porté plainte auprès du gérant du bar.

Cependant, il lui aurait dit qu’elle avait bouleversé son employé.

Depuis, l’entreprise s’est excusée pour cette erreur.

Un porte-parole de la chaîne, qui compte plus de 900 bars, a déclaré: “Wetherspoon s’excuse pour la gêne occasionnée et le mécontentement causés à Mme Fish lors de sa visite au Tafarn Y Porth, Caernarfon.

“Après avoir enquêté sur l’affaire avec l’équipe de direction, le personnel du pub a confondu les symptômes du client avec de possibles signes d’intoxication.

“Lorsque le membre du personnel a été informé que Mme Fish souffrait de la maladie de Parkinson, elle s’est excusée pour tout bouleversement causé par l’erreur.

“La société souhaite faire écho aux excuses fournies par l’équipe du pub ce jour-là et, si Mme Fish souhaite contacter directement le siège social de la société, elle répondra personnellement à ses préoccupations.”

“Wetherspoon accorde une grande importance à ce que ses pubs soient des lieux d’accueil pour tous les clients et attend avec impatience le retour de Mme Fish en tant que cliente à l’avenir.”