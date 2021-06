WeWork ferme le site de Ballard à Seattle alors qu’il restructure son empreinte immobilière

Des bouées de pêche bordent le bar communautaire de l’espace de coworking WeWork dans le quartier Ballard de Seattle. (Photo WeWork)

WeWork ferme son emplacement dans le quartier Ballard de Seattle moins de deux ans après l’ouverture de l’espace alors que la société de partage de bureaux restructure son empreinte immobilière au milieu des retombées continues de la pandémie de COVID-19.

Dans un e-mail envoyé lundi à au moins un locataire du 1448 NW Market St., obtenu par ., WeWork a fixé une date de déménagement dans un peu plus d’une semaine, le 16 juin.

“Comme vous le savez peut-être, au cours des derniers mois, WeWork a procédé à un examen approfondi de notre portefeuille immobilier mondial afin d’optimiser nos actifs et nos opérations dans le monde”, indique l’e-mail, signé par Robin Cardoso, NW. directeur régional, et Cody Morrison, directeur de portefeuille NW. « Alors que nous travaillons à renforcer notre empreinte, nous sommes impatients de vous transférer, vous et votre équipe, vers un espace WeWork à proximité. »

Un porte-parole de l’entreprise a refusé de commenter à . la fermeture de Ballard, le nombre de locataires qui utilisaient actuellement l’espace ou si d’autres emplacements dans la région de Seattle pourraient fermer.

Eric Schudiske, fondateur et PDG de s2s Public Relations and Communications, a déclaré que la nouvelle était “complètement inattendue” et qu’il a été surpris par le court préavis. Il venait de signer un bail de six mois en mars pour un bureau de quatre personnes à l’emplacement.

“C’est vraiment dommage pour Ballard, qui mérite des bureaux modernes de qualité”, a déclaré Schudiske. “Cette sortie inattendue est un pas en arrière pour Ballard pour s’établir comme un quartier à la fois pour travailler et vivre pour beaucoup dans la technologie.”

Schudiske a déclaré qu’il utilisait l’espace pendant les heures de travail et que, bien que son équipe travaille principalement à domicile, jusqu’à trois employés de s2s travailleraient depuis WeWork environ une fois par semaine.

Le site Web de WeWork répertorie 10 autres emplacements de partage de bureaux dans la région de Seattle, dont sept dans la ville et trois à proximité de Bellevue, Washington – environ la moitié de ce qu’il avait ou prévoyait d’ouvrir dans la région en 2019.

WeWork à Ballard a ouvert ses portes en décembre 2019 dans un nouveau développement aux côtés de Target, Polyclinic et Equal Exchange Coffee. L’espace de 76 500 pieds carrés était réparti sur deux étages et le décor jouait sur les racines maritimes du quartier.

Fondée en 2010, WeWork, basée à New York, a connu une croissance vertigineuse alors qu’elle surmontait le boom technologique avec l’ouverture de sites dans le monde entier. Son site Web indique qu’il compte désormais plus de 800 emplacements dans 118 villes.

Pendant la majeure partie de sa durée de vie, il a été associé à la fourniture de petits espaces de bureaux flexibles pour les startups et les entreprises pas encore prêtes à s’engager dans un bureau permanent. En 2019, l’activité de WeWork à la croissance la plus rapide était au service de grandes entreprises de plus de 1 000 employés.

Mais WeWork a vu sa valorisation chuter de manière spectaculaire, passant de 47 milliards de dollars à 8 milliards de dollars fin 2019, après que les investisseurs ont hésité à ses mesures financières alors qu’il prévoyait une première offre publique. Le co-fondateur et PDG Adam Neumann a été forcé de partir et l’entreprise a licencié des milliers de personnes.

L’arrivée de la pandémie a jeté le doute sur l’avenir des espaces de co-working alors que les gens se retiraient des bureaux pour travailler à domicile. La start-up basée à Seattle, The Riveter, qui a entrepris de créer un réseau national d’espaces de travail collaboratif axés sur les femmes, a fermé ses neuf sites en mai 2020 en raison de l’incertitude actuelle sur le lieu de travail.

WeWork a annoncé une perte nette de 2,06 milliards de dollars pour le premier trimestre de cette année en raison de charges de restructuration, a rapporté . le 20 mai. La société a déclaré qu’elle comptait 490 000 membres au premier trimestre, contre 693 000 en mars 2020.

WeWork a maintenant accepté de devenir public par le biais d’une fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) BowX Acquisition Corp. L’accord valorise WeWork à 9 milliards de dollars.

L’Associated Press a rapporté en mars que malgré l’effet de la pandémie sur où et comment les gens travaillent, WeWork est toujours sur le point de réussir à mesure que l’économie se redresse. La société prévoit 1,5 million d’adhésions au total d’ici 2024.

Après avoir ouvert son premier emplacement à Seattle au 500 Yale Ave. N. en 2013, WeWork s’est rapidement développé dans la région, atteignant 1,7 million de pieds carrés d’espace de bureau loué en mars 2019. L’empreinte a fait de WeWork l’un des plus grands occupants d’espace de bureau dans la région de Seattle aux côtés d’Amazon, Microsoft et Boeing.

En octobre 2019, la société avait ouvert ou annoncé 22 sites à Seattle.

Jon Slavet, directeur général de WeWork pour l’Ouest, a déclaré à . en août 2018 que Seattle était une “étoile brillante” pour l’entreprise et que la région est l’un des marchés les plus dynamiques au monde. Il a cité une combinaison de certaines des entreprises à la croissance la plus rapide de l’industrie technologique et une liste sans cesse croissante d’entreprises de l’extérieur de la ville ayant besoin d’espace immédiatement.

Malgré son succès dans la région, WeWork a annulé les plans d’un projet résidentiel de cohabitation WeLive dans un immeuble de 36 étages dans le quartier de Belltown à Seattle. Les plans du bâtiment Third & Lenora, qui sera développé par Martin Selig Real Estate, prévoyaient 384 appartements et 200 000 pieds carrés d’espace de coworking, en plus des espaces communs et des espaces de vente au détail et d’un garage de stationnement à 5 niveaux.

L’e-mail adressé cette semaine au locataire de Ballard, Schudiske, indiquait que WeWork pourrait lui offrir, ainsi qu’à son équipe, un espace à proximité, et que WeWork fournirait des services de déménagement.

Mais Schudiske a déclaré à . qu’il déménageait dans l’incubateur Washington Maritime Blue situé à proximité du Fisherman’s Terminal.