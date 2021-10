WeWork India nomme Megha Agarwal à la tête du marketing

Agarwal apporte avec elle plus de 13 ans d’expérience mondiale multi-catégories

WeWork India a annoncé lundi des nominations stratégiques clés au sein de l’équipe de direction indienne. La société a nommé Megha Agarwal à la tête du marketing. Dans son nouveau rôle, Agarwal dirigera la stratégie marketing globale de WeWork India, y compris les activations en ligne et hors ligne, les événements et les communications. La société a promu Raghuvinder Singh Pathania, ancien chef des opérations, en tant que chef, communauté et opérations, Inde. De plus, Dharam Mehta, précédemment chef des opérations commerciales, a assumé le rôle de chef des produits numériques.

« Le secteur des espaces de travail flexibles en Inde a continué à afficher une dynamique positive, les entreprises s’adaptant régulièrement à la nouvelle normalité. Dans notre effort pour fournir à nos membres des espaces de travail flexibles, sûrs et bien gérés, nous nous sommes assurés d’apporter des solutions innovantes combinant un design, un produit, une flexibilité, une hospitalité et une technologie de qualité en tant que catalyseur d’une nouvelle façon innovante de vivre la vie au travail. Avec ces nouvelles annonces de leadership, nous nous efforcerons d’enrichir davantage les expériences de notre communauté existante et d’évoluer vers de plus hauts sommets. » Karan Virwani, PDG de WeWork India, a déclaré.

Agarwal apporte avec elle plus de 13 ans d’expérience mondiale multi-catégories dans la création de marques, le développement de la communication, le développement de nouveaux produits, la planification média et le commerce électronique. Avant de rejoindre WeWork, Megha a été associée à Unilever pendant plus d’une décennie. Elle a dirigé l’intégration de GSK Nutrition avec Unilever en avril 2020 et a commencé à diriger le marketing mondial de l’activité de nutrition.

« Voir WeWork émerger en tant que leader dans le secteur des espaces de travail flexibles avec des solutions innovantes de marketing et d’espace de travail, tout en soutenant sa communauté et ses valeurs a été fascinant. Alors que notre façon de travailler continue d’évoluer dans cet environnement dynamique, les possibilités futures sont immenses et j’ai hâte d’être un facilitateur clé de la croissance et de l’empreinte de WeWork en Inde, ainsi que de contribuer à sa culture d’innovation et de collaboration », a déclaré Agarwal.

En outre, Singh se concentrera sur la gestion des opérations de construction, la performance des bénéfices et la garantie de la meilleure expérience membre de sa catégorie dans toutes les villes. Dans son nouveau rôle, Mehta sera chargé d’innover de nouveaux produits numériques pour l’avenir tout en se concentrant sur les produits actuels tels que les produits actuels tels que Virtual Office, On-Demand, All Access et WeWork Business Solutions.

