Réserve d’or de valeur

WeWork pour accepter Bitcoin, Ether, USDC et PAX comme paiement et les HODL sur le bilan

WeWork est la dernière entreprise à avoir commencé à accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement.

En partenariat avec le processeur de paiement BitPay et l’échange de crypto-monnaie Coinbase, la start-up de partage de bureaux acceptera des cryptos sélectionnés – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), Paxos (PAX) parmi plusieurs sans nom. BTC -1,45% Bitcoin / USD BTC USD 54915,74 USD

– 796,28 $-1,45% Volume 65,17 b Changement – 796,28 $ Ouvert 54915,74 $ Circulation 18,69 m Capitalisation boursière 1,03 t 20 min WeWork accepte Bitcoin, Ether, USDC et PAX comme paiement et les HODL sur le bilan 46 min Venmo permet à ses 70 millions de clients de Maintenant, achetez, conservez et vendez de la crypto directement dans l’application 1 h La vente de Bitcoin n’est-elle pas terminée? Traders à la recherche d’un autre Nuke à 45k $ ETH -0,51% Ethereum / USD ETH2147,63 $ USD

– 10,95 $ – 0,51% Volume 36,44 b Changement – 10,95 $ Ouvert 2147,63 $ Circulation 115,55 m Capitalisation boursière 248,15 b 20 min WeWork accepte Bitcoin, Ether, USDC et PAX comme paiement et HODL sur le bilan 46 min Venmo permet à ses 70 millions de clients de Maintenant, achetez, conservez et vendez de la crypto directement dans l’application 1 h La vente de Bitcoin n’est-elle pas terminée? Traders à la recherche d’un autre Nuke à 45k $

Coinbase sera également le premier membre WeWork à utiliser la crypto-monnaie pour payer son adhésion WeWork.

«Il est logique que nous développions le caractère facultatif que nous fournissons en ajoutant la crypto-monnaie comme mode de paiement accepté pour nos membres.»

Sandeep Mathrani WeWork PDG

Avec ce déménagement, WeWork rejoint les goûts de Tesla et Visa. Plus tôt dans la journée, le service de paiement peer-to-peer appartenant à PayPal, Venmo, a déclaré qu’il permettait désormais à ses utilisateurs d’acheter, de conserver et de vendre des cryptos sur son application.

En plus de recevoir le paiement en crypto, WeWork paiera également les propriétaires et les partenaires tiers en crypto-monnaies.

La société a déclaré qu’elle détiendrait également les actifs cryptographiques sur son bilan dans son annonce officielle.

«La crypto-monnaie aide à bâtir une économie mondiale plus forte, et l’annonce de WeWork démontre l’engagement de l’entreprise non seulement en faveur de l’innovation, mais également en tant qu’entreprise à vocation mondiale.»

Marcelo Claure WeWork Président et PDG de Softbank Group International

SoftBank Group Corp. détient une participation majoritaire dans la société.

À la fin du mois dernier, WeWork avait annoncé qu’il serait rendu public par une fusion avec une société de chèques en blanc (SPAC) dans le cadre d’un accord qui valorise la start-up à 9 milliards de dollars.

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.