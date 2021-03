WeWork rejoint la tendance de SPAC à entrer en bourse, plus d’un an après l’échec de l’introduction en bourse

Un an et demi après l’échec de sa tentative d’introduction en bourse, WeWork entre enfin en bourse. Au lieu de tenter à nouveau une introduction en bourse traditionnelle, la société de coworking en difficulté utilise une manœuvre financière différente: fusionner avec une société d’acquisition à vocation spéciale, connue sous le nom de SPAC. L’accord, qui valorise WeWork à 9 milliards de dollars, dette comprise, représente un peu de clôture pour une entreprise qui a connu des montagnes russes depuis quelques années, passant d’un chouchou de la technologie évalué à 47 milliards de dollars à un récit édifiant. Cela montre également à quel point la ruée vers le SPAC est devenue frénétique.

Vendredi, le Wall Street Journal a confirmé pour la première fois que la société fusionnait avec BowX Acquisition, parrainée par SPAC Bow Capital Management et dirigée par le propriétaire de Sacramento Kings et fondateur de Tibco Software, Vivek Ranadivé. D’une certaine manière, WeWork est le candidat par excellence de SPAC: c’est une entreprise de haut niveau qui a eu du mal à entrer en bourse autrement. Il opère également dans le secteur très animé du coworking: WeWork loue essentiellement des immeubles de bureaux, leur donne une apparence cool, puis sous-loue ces biens à des entreprises et des particuliers qui cherchent à louer à court terme.

Les signaux concernant les perspectives financières de l’entreprise sont mitigés. D’une part, WeWork et d’autres entreprises de bureaux partagés pourraient prospérer après la pandémie, alors que les entreprises repensent leurs baux de bureaux traditionnels et optent pour des solutions plus flexibles. D’autre part, WeWork a enregistré une perte de près de 4 milliards de dollars l’année dernière et à peu près la même chose en 2019. BowX Acquisition se négocie actuellement à 10,72 dollars – plus que les 10 dollars standard auxquels les SPAC sont introduits en bourse et un signe que cela pourrait être une acquisition populaire. Bien sûr, il s’était négocié en dessous de 10 $ plus tôt lorsque la fusion WeWork avait déjà été spéculée.

Les fusions SPAC, comme celle entre WeWork et BowX Acquisition, sont un moyen de plus en plus populaire pour les entreprises d’entrer en bourse. En effet, cette année est sur la bonne voie pour un nombre record de sociétés SPAC cotées en bourse. Le Journal a rapporté que près de 300 SPAC étaient publics à ce jour en 2021, recueillant 93 milliards de dollars. Dans la plupart des années, c’est plus que le total annuel des introductions en bourse, à la fois traditionnelles et SPAC. Ce matin encore, le Wall Street Journal a également rapporté que les startups médiatiques Axios et l’Athletic espèrent également fusionner et devenir publiques via un SPAC.

Attendez, que sont encore les SPAC?

Les SPAC sont des sociétés écrans qui entrent en bourse dans le but exprès de collecter des fonds pour acheter des sociétés privées, ce qui rend les sociétés privées publiques beaucoup plus rapidement que si elles devaient faire une introduction en bourse traditionnelle.

Pour réussir, un SPAC doit fusionner avec une société privée dans les deux ans ou rendre l’argent des investisseurs. Une part d’un SPAC coûte généralement 10 $ et les acheteurs sont autorisés à récupérer leur argent s’ils n’aiment pas la fusion éventuelle. Cela signifie qu’ils constituent un investissement relativement sûr si les gens les achètent à ce prix. Cependant, un grand nombre de SPAC récents se sont échangés beaucoup plus haut. La SPAC qui a acheté la société de voitures électriques Lucid a négocié plus de 60 dollars avant d’annoncer la fusion, après quoi le prix a chuté précipitamment.

Et les SPAC ont connu une demande accrue en raison d’un afflux d’investisseurs de détail – des personnes ordinaires investissant dans des entreprises via des applications comme Robinhood. Bien que cette tendance démocratise l’accès au marché boursier, les critiques disent qu’elle démocratise également la capacité de perdre beaucoup d’argent. Les SPAC post-fusion ont historiquement sous-performé les actions ordinaires d’introduction en bourse. Un indice des SPAC, qui a atteint un sommet en février, a connu une vente massive ces derniers jours en prévision d’un examen plus approfondi par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La vague de SPAC – dont beaucoup sont dirigés par des sponsors de haut niveau et même des célébrités – signifie qu’il y a beaucoup d’argent là-bas avec lequel fusionner avec des entreprises privées – plus peut-être qu’il n’y a de bonnes entreprises à acheter.

Comme l’a dit récemment à Recode, professeur à l’Université de Floride et expert en IPO Jay Ritter: «Il y a maintenant tellement d’argent à la recherche de contrats, il va être de plus en plus difficile de réaliser des fusions intéressantes.