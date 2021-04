WeWork s’associe à Coinbase et BitPay pour accepter les paiements cryptographiques

Le principal fournisseur d’espaces flexibles WeWork a annoncé son partenariat avec les échanges cryptographiques Coinbase et BitPay pour commencer à accepter les paiements cryptographiques. La société offrira aux détenteurs de crypto-monnaies la possibilité de payer pour des services en utilisant diverses crypto-monnaies.

La société dit vouloir étendre sa flexibilité en acceptant des actifs cryptographiques pour les paiements entrants et sortants.

Grâce à BitPay, WeWork acceptera Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) et Paxos (PAX).

Les actifs cryptographiques resteront au bilan

WeWork conservera les crypto-monnaies dans son bilan et paiera également des partenaires externes en actifs cryptographiques via Coinbase, qui est membre de WeWork.

De plus, WeWork a permis à Coinbase de devenir le premier membre WeWork à payer son adhésion à l’aide d’actifs cryptographiques. Selon l’annonce, la décision de payer avec des crypto-monnaies est une démonstration claire de la demande croissante de méthodes de paiement plus flexibles et viables.

WeWork se dit déterminé à tirer parti de la technologie pour améliorer l’évolutivité et la flexibilité au sein de l’industrie. L’année dernière, la société a lancé les produits WeWork All Access et WeSork On-Demand pour tenter de numériser son portefeuille immobilier. Cela a permis à ses membres de décider comment, où et quand ils voulaient travailler.

Options de paiement innovantes

Sandeep Mathrani, PDG de WeWork, a commenté le développement, déclarant que l’objectif de l’entreprise est de s’adapter aux besoins de ses membres. Il ajouta,

WeWork a toujours été à la pointe des technologies innovantes, trouvant de nouvelles façons de soutenir nos membres.

Mathrani dit que c’est la bonne chose à faire pour étendre la fourniture de plus d’options de paiement et utiliser la crypto-monnaie comme mode de paiement accepté pour ses membres.

Stephen Pair, PDG de BitPay, a également commenté le partenariat. Il a déclaré que l’objectif de BitPay était de transformer la façon dont les gens et les entreprises envoient, reçoivent et stockent de l’argent. Il a ajouté que WeWork offrait à ses membres la possibilité de disposer d’options de paiement innovantes, et BitPay est heureux de soutenir ce processus.