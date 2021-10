WH essaie de tourner alors que Biden perd plus de soutien que quiconque au bureau depuis la Seconde Guerre mondiale – RedState

C’est toujours quelque chose de voir la Maison Blanche tourner sur un sujet donné – cela s’écarte tellement de la vérité et de la réalité, parfois de manière étonnante, avec ce qu’ils voudraient vous faire croire ou accepter.

Mais ils ont beaucoup à essayer de contester les récents sondages d’approbation des emplois sur Joe Biden.

Ce n’est pas seulement un sondage, mais il cratère maintenant depuis août dans toutes sortes de sondages, dans tous les groupes et catégories de préoccupations. Le dernier sondage Gallup le montre avec la plus forte baisse d’approbation de tous les membres du bureau depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans ce sondage, ses cotes d’approbation au cours de ses neuf premiers mois ont chuté de 11%, car les indépendants le renversent et seulement 42% des Américains pensent qu’il fait du bon travail.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a expliqué pourquoi les cotes d’approbation de Joe Biden sont si incroyablement basses, et cela montre le mépris de la Maison Blanche pour l’opinion du peuple américain.

👀 Jen Psaki continue de prétendre que l’approbation de Biden est en chute libre parce que « les gens sont fatigués de la pandémie » est assez insultant. Cela implique que les Américains ne sont pas assez intelligents pour comprendre que leur vie est plus difficile à cause des politiques de Biden. pic.twitter.com/hnXZnhwuRl – John Cooper (@thejcoop) 22 octobre 2021

De Fox News :

« De nombreuses personnes dans cette salle travaillent pour des organisations qui ont réalisé des sondages et contiennent de nombreuses données sous-jacentes. Et parfois, cela diffère », a déclaré Psaki. « Je voudrais juste revenir à notre point de vue, c’est que nous traversons toujours une période difficile dans ce pays », a-t-elle poursuivi. « Et les gens sont fatigués de lutter contre la pandémie, ils sont fatigués de l’impact sur leur vie. »

Désolé, Américains, vous êtes juste en colère contre Joe parce que vous êtes fatigué. Traduction : vous ne savez pas mieux ; ce n’est vraiment pas la faute de Joe.

Mais les Américains – certains d’entre vous – c’est de votre faute si d’autres Américains sont en colère contre Joe.

« Certains d’entre eux en ont assez des gens qui ne se feront pas vacciner, qui, selon eux, ont un impact sur leur capacité à vivre normalement », a déclaré Psaki. « Certaines personnes ont encore peur pour leurs proches. » « Et nous pensions tous que ce serait terminé à ce stade », a ajouté Psaki.

Tout d’abord, les Américains sont certainement capables d’évaluer les échecs de Joe Biden sur un certain nombre de sujets – dont la frontière, l’Afghanistan et l’économie – pour lesquels ils lui ont tous donné de mauvaises notes. Ils n’ont pas besoin que la Maison Blanche leur dise quoi penser.

Si Psaki veut parler de la pandémie, Joe Biden a fait campagne là-dessus, affirmant qu’il avait un plan pour l’arrêter : « Je ne vais pas fermer le pays. Je ne vais pas arrêter l’économie. Je vais arrêter le virus.

Je ne vais pas fermer le pays. Je ne vais pas arrêter l’économie. Je vais arrêter le virus. – Joe Biden (@JoeBiden) 30 octobre 2020

Pourtant, nous y sommes toujours. Où est ce plan magique ? Dans sa poche arrière quelque part ? Est-ce qu’il essaie toujours de le trouver?

Psaki veut blâmer la pandémie pour les faibles chiffres ? Bon, allons-y avec ce mensonge un instant. Qui est le responsable qui a dit qu’il avait un plan ? N’a-t-elle pas juste creusé un trou plus grand pour Biden avec sa réponse?

Mais elle attaque également les Américains avec cette réponse, poursuivant les efforts de la Maison Blanche pour diaboliser les personnes qui ne se font pas vacciner. Voici un autre indice pour Psaki – bien que cela puisse jouer avec l’extrême gauche sur Twitter, la plupart des gens n’aiment pas ça, et cela explose encore plus la fiction que Joe Biden a poussé à être un « rassembleur ».

Le problème pour la Maison Blanche est que les actions de Biden au cours des derniers mois l’ont révélé pour la personne incompétente vide qu’il a toujours été. Maintenant, juste beaucoup plus de gens le savent.