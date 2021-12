WH montre à quel point ils sont indifférents au traitement des enfants à cause du COVID – RedState

Une vidéo de l’école primaire Capitol Hill à Portland, Oregon, a remis en question une politique en cours dans l’Oregon ainsi que de nombreuses écoles à travers le pays en réaction à COVID.

ABUS D’ENFANTS : les enfants de la maternelle sont obligés de déjeuner à l’extérieur par temps de 40 degrés à l’école élémentaire Capitol Hill à Portland, dans l’Oregon. Ils sont assis sur des seaux à distance sociale de leurs camarades de classe. pic.twitter.com/KqFcliTFYf – Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) 8 décembre 2021

Les enfants seraient obligés de s’asseoir dehors sur des seaux, à distance sociale dans le froid, comme méthode d’atténuation du COVID. Peu importe qu’ils contractent d’autres maladies auxquelles ils pourraient être plus exposés en s’asseyant dans le froid.

Le Post Millennial dit avoir été contacté par l’un des parents.

« En tant que parent d’un élève de Capitol Hill Elementary, cette politique est odieuse », a déclaré le parent.

« Je suis plus que furieux, surtout sachant que les enfants sont à faible risque », ont-ils poursuivi. « Le gouverneur Brown sans masque à Washington ce week-end a été la goutte d’eau. Nous avons été patients avec toutes les politiques ici à Portland dans l’espoir de ne pas être ostracisés au sein de la communauté, mais c’est la goutte d’eau. « Je viendrai chercher mon enfant pour déjeuner à la maison », ont-ils ajouté.

Le parent fait référence à cette photo du gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, le gouverneur le moins populaire du pays. Pendant ce temps, son administration fait pression pour un mandat de masque d’intérieur permanent (comme dans, pour toujours), bien qu’elle n’en porte pas un à DC lors d’un gala.

Qu’est-ce que cela signifie lorsque vous affrontez les incroyables champions de l’égalité et du progrès, absolument fabuleux et infatigables, que sont @KateBrownForOR et @davidmgins ? Merci à vous deux pour la soirée que vous faites pour faire avancer nos communautés ! pic.twitter.com/LTweoiLrzI – Manilan Houle (@ManilanH) 5 décembre 2021

La personne à sa gauche qui évite également un masque est David Gins, ce membre du personnel de Kamala Harris qui a posté ce qui ressemblait à une vidéo d’otage disant à quel point il aimait travailler pour elle. Lui non plus ne porte pas de masque malgré que l’administration Biden-Harris pousse constamment des masques. Ils peuvent faire sauter les masques, mais en attendant, les enfants y sont forcés. Les règles s’appliquent à vous et à vos enfants, mais pas aux politiciens et au personnel démocrates.

Ces règles de repas scolaires ne se produisent pas seulement dans l’Oregon, elles se produisent dans une variété d’écoles à travers le pays, comme le note The Week.

Le mois dernier, des parents d’un district scolaire du Minnesota ont manifesté après avoir découvert que leurs enfants étaient obligés de déjeuner à l’extérieur par temps froid comme méthode d’atténuation du COVID. Mercredi, la chroniqueuse du New York Times Michelle Goldberg a tweeté que les enfants de l’école de sa fille étaient en grande partie obligés de faire de même – et que les enfants vaxxés autorisés à manger à l’intérieur n’étaient pas autorisés à se parler.

Notez ce qui est également suggéré dans ce paragraphe – que les enfants vaxxés sont autorisés à manger à l’intérieur de cette école. Cela signifie-t-il que les non vaxxés mangent à l’extérieur et qu’ils créent une division basée sur le statut vaccinal parmi les enfants ? C’est ce que cela ressemble. Et ils ont tellement peur du COVID qu’ils ne laisseraient même pas les enfants se parler. C’est de la folie. Ils mettent donc la santé des enfants en danger lorsqu’ils sont dans le froid et mettent leur santé développementale en danger en séparant les enfants et en ne leur permettant pas d’interagir correctement les uns avec les autres.

Goldberg a ajouté une autre partie de la folie : qu’ils faisaient asseoir par terre des enfants qui mangeaient à l’intérieur.

Plus tôt, j’ai supprimé un tweet sur l’école de mon enfant parce que j’avais l’impression de ne pas en avoir fait assez pour confirmer ce que ma fille me disait, mais maintenant c’est le cas. Au moins une école publique de New York oblige en effet les enfants à s’asseoir par terre pour déjeuner à l’intérieur, pour des raisons de covid. – Michelle Goldberg (@michelleinbklyn) 8 décembre 2021

Alors, que pense la Maison Blanche de garder les enfants au froid pendant le déjeuner ? Selon Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, garder les enfants à l’extérieur et avoir des déjeuners silencieux est tout simplement désireux de les garder « en sécurité ». Non seulement c’est génial, mais elle célèbre même la «créativité» de tout cela.

Psaki est interrogé sur les règles COVID pour les écoles telles que faire manger les enfants à l’extérieur : « Ce sont des mesures que les écoles prennent pour assurer la sécurité des enfants, et je pense que la grande majorité des parents l’apprécient. » pic.twitter.com/YBSaeT9KLT – The Post Millennial (@TPostMillennial) 10 décembre 2021

« Ce sont des mesures que les écoles prennent pour assurer la sécurité des enfants, et je pense que la grande majorité des parents l’apprécient », a déclaré Psaki. Je pense que Psaki ne comprend clairement pas ce que pensent la plupart des parents, si elle le croit.

Pensent-ils ou se soucient-ils déjà de quoi que ce soit d’autre que COVID et le contrôle ? Le mal qui est fait aux enfants dans l’intérêt de tout cela est probablement incalculable à ce stade.

J’ai une question pour Psaki et il ne s’agit pas de ce qu’elle est prête à faire subir à son enfant par le temps beaucoup plus doux de Washington, DC, c’est ce qu’elle se mettrait ou ce que Biden se soumettrait. Mangent-ils à l’extérieur pour éviter le COVID? Et sinon pourquoi pas, puisque ce sont les règles qu’ils veulent appliquer aux enfants qui sont moins susceptibles de l’avoir que les adultes ? Vous savez qu’ils ne le sont pas, bien sûr, alors pourquoi obligent-ils les enfants à le faire ? S’ils pensent que les parents du résultat des élections en Virginie étaient fous, attendez jusqu’en 2022 et l’énorme vague à venir, s’ils continuent comme ça.