WH s’est plaint d’une énorme hypocrisie de Biden, mais Psaki ne la gère pas bien – RedState

Il y a eu beaucoup de nouvelles cette semaine, mais je ne voulais pas manquer de parler de la façon dont une hypocrisie très importante de Biden l’a rattrapé cette semaine lors d’un point de presse à la Maison Blanche.

Lorsque le président Donald Trump était au pouvoir, Joe Biden a tout mis en œuvre pour lui imputer tous les décès dus au COVID.

Mais maintenant que Biden est au pouvoir et qu’il y a eu plus de décès sous Biden que sous Trump, même avec les vaccins et les traitements, Biden et les médias sont étrangement silencieux sur ces chiffres. Biden n’assume bien sûr aucune responsabilité pour ces chiffres.

Mais la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été interrogée par Peter Doocy de Fox sur les commentaires antérieurs de Biden sur le sujet attaquant le président Trump, alors qu’il y avait eu 220 000 décès dus au COVID, que « quiconque est responsable de autant de décès ne devrait pas rester président des États-Unis . «

Doocy a demandé à Psaki si c’était « toujours la norme maintenant que plus d’Américains sont morts sous le président Biden que sous le président Trump ».

Maintenant, que peut dire Psaki ? Il n’y a rien qui puisse justifier la position de Biden. Alors, quand il n’y a pas de vraie réponse, éclatez les mensonges.

Doocy conteste Psaki sur l’affirmation précédente de Biden selon laquelle « quiconque est responsable de tant de morts ne devrait pas rester président des États-Unis d’Amérique ». « Est-ce toujours la norme maintenant que plus d’Américains sont morts sous le président Biden que sous le président Trump ? » pic.twitter.com/ZzCxspdVKR – Townhall.com (@townhallcom) 1er décembre 2021

« Je pense que la question fondamentale ici est que faites-vous pour sauver des vies et protéger les gens ? » Psaki a déclaré, affirmant en outre que Trump « suggérait aux gens d’injecter de l’eau de Javel » et « continuait de fournir un forum pour la désinformation » qui a conduit à de faibles taux de vaccination. Psaki a déclaré qu’il y avait une « différence marquée » entre les approches de Trump et Biden pour lutter contre le coronavirus et a insisté sur le fait que le président essayait « d’aider à résoudre cette crise » et de maîtriser la « pandémie ». Doocy a également demandé à Psaki ce qui était arrivé à la promesse de Biden de « fermer » COVID-19. « Nous y travaillons », a-t-elle répondu, déclarant aux journalistes que le retour à la normale dépendait de la vaccination des Américains.

Trump, bien sûr, n’a jamais dit ce que Psaki prétendait – il n’a jamais suggéré aux gens d’injecter de l’eau de Javel. Elle a faussement affirmé que Trump était positif alors qu’il s’agissait d’un faux positif, selon le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, suivi de deux tests négatifs.

De plus, en termes de ce que l’on faisait pour sauver des vies, Trump a fait bien plus que Biden n’a jamais fait. Trump est celui qui – à force de pousser un partenariat privé et public – a développé des vaccins en un temps record. Cela a sauvé d’innombrables vies partout dans le monde maintenant.

Donc, il a donné à Biden une énorme longueur d’avance avec cela. Tout ce que Biden avait à faire était de continuer avec ce que Trump avait commencé et malgré tout, même avec les vaccins et les traitements ultérieurs, Biden a eu plus de décès. Il ne veut tout simplement pas les posséder maintenant, alors qu’il a essayé d’étiqueter Trump avec eux.

Biden n’a pas utilisé ce «plan» qu’il avait promis de fermer le virus. Psaki a affirmé qu’ils « y travaillaient ». Je suis confus – n’était-il pas censé utiliser ce plan lorsqu’il est arrivé pour la première fois? C’est quoi le hold-up ? Bien sûr, il n’y avait pas de « plan » ; c’était un mensonge pour l’aider dans l’élection. Mais le problème de s’en tenir à cet argument maintenant, en disant que vous allez « l’arrêter », est qu’ils ne peuvent pas être sur la même longueur d’onde l’un avec l’autre – ou avec la vérité.

Voici la directrice du CDC, Rochelle Walensky, admettant que cela ne disparaîtra probablement pas et ne deviendra pas endémique.

Lorsqu’on lui a demandé si Covid serait un jour « éradiqué », la directrice du CDC de Biden, Rochelle Walensky, a déclaré qu’il était « susceptible de devenir une maladie endémique », semblable à la grippe. N’oubliez pas : Biden a promis à plusieurs reprises de « arrêter » le virus. Il a menti! pic.twitter.com/NNgAqgzacE – Recherche RNC (@RNCResearch) 4 décembre 2021

C’est la vérité. Mais dire qu’ils « y travaillent », c’est continuer à nier cette vérité.