Whalen Rozelle est le premier responsable mondial des opérations esports de Riot Games

Whalen Rozelle est maintenant à la tête des opérations mondiales d’esport chez Riot Games.

Auparavant, Rozelle était directrice principale de l’esport mondial et responsable mondiale de l’esport Valorant avant que Riot ne crée le poste des opérations mondiales de l’esport. Dans ce nouveau rôle, Rozelle fournira des conseils et du mentorat pour tous les jeux de l’entreprise, y compris League of Legends, Valorant, Wild Rift et Teamfight Tactics.

« Cela a été incroyablement gratifiant de voir l’impact que Riot Games a eu en élevant l’esport au sein de l’industrie en plein essor qu’elle est aujourd’hui, et je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité au cours des neuf dernières années de contribuer à cette croissance », a déclaré Rozelle dans un communiqué de presse. Libération. « Il y a tellement de choses que j’aime dans notre communauté, et c’est ce qui me motive chaque jour pour créer la meilleure expérience pour nos joueurs et nos fans. J’ai vu de mes propres yeux la croissance, le changement et le potentiel que nous venons de commencer à effleurer au sein de l’esport.

@EDG_EDWARD SONT LES CHAMPIONS #MONDE2021 ! pic.twitter.com/RMKZCJ53qO – LoL Esports (@lolesports) 6 novembre 2021

Compte tenu du succès astronomique des Championnats du monde de League of Legends 2021, c’est une décision assez importante pour Rozelle. John Needham, responsable mondial de l’esport chez Riot, n’avait que de bonnes choses à dire sur les antécédents de Rozelle.

« Whalen a rejoint Riot à une époque où l’esport était avant tout une idée, et il a aidé à faire de LoL Esports le leader mondial de l’esport », a déclaré Needham dans un communiqué de presse. « Whalen a rejoint Riot à une époque où l’esport était avant tout une idée, et il a aidé à faire de LoL Esports le leader mondial de l’esport.

Alors que l’audience de Riot continue de croître à un rythme effarant, Rozelle assume des responsabilités supplémentaires à un moment passionnant.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

