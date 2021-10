Wharton Business School se prépare à accepter BTC et ETH pour les frais de scolarité

La Wharton Business School de l’Université de Pennsylvanie a mis en place un programme de formation des cadres en technologie blockchain. Dans le cadre de ce programme, l’université permettra à ses étudiants de payer les frais de scolarité en Bitcoin (BTC/USD) et en Ethereum (ETH/USD), ou en USD Coin (USDC/USD). Avec cette décision, Wharton est devenue la première institution de la Ivy League à accepter la crypto comme moyen de paiement des participants au programme.

L’option de paiement en crypto serait disponible à partir d’aujourd’hui. Comme mentionné ci-dessus, cette option n’est disponible que pour les étudiants qui s’inscrivent au cours exécutif de six semaines appelé Blockchain Economics and Digital Assets. L’université propose le cours en ligne et s’adresse aux professionnels de la finance du monde entier.

Selon Reed Cataldo, l’un des administrateurs du cours, le cours coûte moins d’un ETH, soit environ 4 162,63 $ (3 026,75 £) au moment de la rédaction.

L’université s’est associée à Coinbase pour traiter les paiements cryptographiques qu’elle reçoit via Coinbase Commerce. Coinbase facture des frais de 5% aux commerçants utilisant le service Coinbase Commerce.

Cependant, Wharton liquidera cette commission plutôt que de la transmettre aux étudiants. Un porte-parole de Coinbase a révélé que les étudiants peuvent effectuer des paiements cryptographiques via n’importe quel portefeuille en chaîne.

Plus d’adoption de la crypto est en ordre

Alors que l’option de paiement cryptographique est actuellement limitée aux étudiants suivant le cours Blockchain Economics and Digital Assets, Cataldo est optimiste quant au fait que Wharton étendra bientôt l’offre à d’autres secteurs à l’avenir. De plus, il a noté que d’autres écoles suivraient les traces de Wharton et adopteraient les crypto-monnaies.

Cette nouvelle intervient après que l’Université de Pennsylvanie a annoncé qu’elle avait reçu son plus gros cadeau sous la forme d’un don de crypto-monnaie plus tôt cette année. À l’époque, l’université avait révélé qu’un donateur anonyme avait offert à la Wharton Business School 5 millions de dollars (3,64 millions de livres sterling) en BTC.

L’université Ivy League a déclaré qu’elle utiliserait les fonds pour soutenir la croissance des programmes au sein du Stevens Center for Innovation in Finance à la Wharton School.

Alors que la Wharton Business School est la première université de l’Ivy League à accepter les frais de scolarité en crypto, ce n’est pas la première université américaine à adopter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Le King’s College de New York a commencé à accepter les paiements BTC en 2014 après avoir rejoint Coin.co.

En plus des universités américaines, des écoles telles que l’Université des sciences appliquées de Lucerne en Suisse, l’Université américaine du Paraguay et l’Université FPT du Vietnam acceptent également les paiements cryptographiques.

Le post Wharton Business School se prépare à accepter BTC et ETH pour les frais de scolarité est apparu en premier sur Invezz.