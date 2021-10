Wharton d’UPenn fait appel à Coinbase pour accepter la crypto pour le cours Blockchain en ligne

Un nouveau programme de formation des cadres en ligne à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie acceptera les paiements dans diverses crypto-monnaies via Coinbase, y compris le bitcoin, l’éther et l’USDC, a annoncé jeudi l’école.

L’école de commerce Ivy League lance le cours de six semaines «Économie de la blockchain et des actifs numériques» pour «les professionnels des affaires et de la technologie cherchant à en savoir plus sur la blockchain et les actifs numériques à travers son principe de création de valeur: l’économie», selon un communiqué.

Wharton, basé à Philadelphie, a déclaré qu’il s’agirait de la première institution de l’Ivy League ou école de commerce américaine à accepter la crypto-monnaie des participants au programme.

« Nous avons conçu ce programme pour les professionnels et les cadres d’entreprise issus de divers horizons, notamment la finance traditionnelle, la gestion et la technologie », a déclaré Kevin Werbach, directeur académique du programme, professeur à Wharton et auteur de blockchain.

Wharton s’associera à la société de conseil en blockchain Prysm Group pour proposer le programme de certificat.