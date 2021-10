Wharton School acceptera BTC, ETH et USDC pour le programme « Économie de la blockchain et des actifs numériques »

Paiements et marchands

La Wharton School acceptera Bitcoin, Ether et USDC pour son programme « Economie de la blockchain et des actifs numériques »

AnTy29 octobre 2021

La Wharton School de l’Université de Pennsylvanie prévoit d’accepter la crypto-monnaie comme frais de scolarité pour son programme de blockchain et d’actifs numériques en ligne, conformément à l’annonce faite cette semaine.

L’une des principales écoles de commerce du pays, la Wharton School, lance au début de l’année prochaine un nouveau programme en ligne appelé «Économie de la blockchain et des actifs numériques».

Pour ce programme, l’Université acceptera le paiement des frais de scolarité en Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et stablecoin USDC via l’échange de crypto-monnaie Coinbase.

« La blockchain et les actifs numériques ne vont pas disparaître », a déclaré Kevin Werbach, directeur académique du programme. Ces nouvelles classes sont conçues pour une variété de professionnels dans des domaines tels que la technologie, la finance et la gestion.

Pour cela, la Wharton School a travaillé avec le cabinet de conseil en économie blockchain Prysm Group qui a aidé à éduquer les entreprises et autres écoles sur les actifs numériques.

Le programme est pris en charge par Amazon Web Services, Hyperledger, Forte, SKALE, Synthetix et Algorand. Il comprendra également des conférenciers invités de l’émetteur USDC Circle, du géant du capital-risque Andreessen Horowitz, de Forbes, de la plate-forme de crypto-monnaie Litecoin, du podcast Unchained, de The Defiant, du Forum économique mondial et de la US Security and Exchange Commission (SEC).

« C’est un programme sur la blockchain et les actifs numériques, nous avons pensé que nous devions parler et marcher la marche. » « Coinbase compte 68 millions d’utilisateurs vérifiés, n’importe lequel de ces utilisateurs bénéficiera de ce programme. »

Guido Molinari Associé gérant chez Prysm Group

Le programme est actuellement ouvert à un nombre limité d’inscriptions pour sa première cohorte, qui commence le 3 janvier 2022.

Plus tôt cette année, l’école a déclaré avoir reçu le plus gros cadeau crypto de 5 millions de dollars d’un donateur anonyme.

