What I Rent: Lou, 600 £ par mois pour une maison à Southport, Merseyside

Lou est retournée dans sa ville natale de Southport il y a six ans et loue ici depuis (Photo : Andy Kelvin/Kelvin Media)

Cette fois-ci, nous sortons avec Lou, 35 ans, agent de voyages et mère célibataire d’une fille de cinq ans appelée Amber.

Lou est née à Southport, puis a déménagé à Lincoln pendant neuf ans, retournant dans sa ville natale il y a six ans.

Maintenant, elle loue une maison de deux chambres avec sa fille, où elles vivent depuis près de quatre ans.

Avertissement : Il y a des impressions et des affiches jurés à venir.

Salut, Lou ! Combien payez-vous pour vivre ici ?

Je paie 600 £ par mois de loyer. Le gaz, l’électricité et l’eau coûtent environ 100 £ par mois.

Elle et sa fille vivent dans cette maison louée depuis quatre ans (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)

Et qu’obtenez-vous pour ce que vous payez ?

La maison est une maison jumelée de deux chambres avec une salle de bain, une longue cuisine américaine et un salon/salle à manger ouvert. J’ai un grand jardin et je n’ai pas de vis à vis donc c’est vraiment calme.

Vous avez l’impression de faire une bonne affaire ?

J’ai une offre fantastique, surtout avec la hausse des prix de l’immobilier.

Où est votre maison? Que pensez-vous du quartier ?

Je vis dans un petit village appelé Crossens, à la périphérie de Southport. J’adore la région. C’est vraiment paisible, j’ai de super voisins et je ne suis pas loin du magnifique parc botanique et du vieux village au toit de chaume de Churchtown.

Le loyer est de 600 £ par mois (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)

Comment avez-vous trouvé la propriété?

Le jour où j’ai commencé à chercher un nouveau logement pour nous deux, mon amie m’a dit que sa cousine quittait la maison qu’elle louait. J’ai réussi à le voir ce jour-là.

Le propriétaire était en train de l’embellir rapidement et n’avait même pas fait de publicité. J’ai eu tellement de chance ! Nous l’aimons absolument ici.

Je suis tombé amoureux de la maison à la seconde où j’ai franchi la porte. Les planchers de bois et les portes-fenêtres me l’ont vendu.

Comment avez-vous fait en sorte que la maison se sente comme à la maison?

Pendant le confinement, je suis devenu un peu plus aventureux avec le décor. J’ai gagné des tirages sur Instagram, ce qui a déclenché mon obsession pour les tirages et les murs de galerie.

J’ai également réussi à garder la plupart de mes plantes d’intérieur en vie, ce qui la rend vraiment confortable.

Un accueil chaleureux (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)

Avez-vous eu du mal à décorer lors de la location? Votre propriétaire est-il content que vous fassiez des morceaux?

Mon propriétaire est super. Il m’a toujours laissé carte blanche tant que je la ramènerais aux murs de magnolia si je pars.

Il n’était pas non plus trop ennuyé par la porte d’entrée rose.

Avez-vous l’impression d’avoir assez d’espace?

Comme ma fille grandit et qu’elle a une si petite pièce, j’ai parfois du mal à ranger. J’ai dû être assez averti en matière de meubles et de solutions de rangement, mais pour nous deux, c’est génial.

Quelqu’un est un fan de Bridget Jones (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)

Y a-t-il des problèmes avec la maison?

Rien du tout! Tous les problèmes que j’ai eus dans le passé, mon propriétaire les a corrigés immédiatement.

Avez-vous l’intention de déménager à nouveau?

Pas de sitôt. L’école de ma fille est accessible à pied. Je suis proche du travail, ainsi que de la famille et des amis.

Et si on achetait une place ?

J’aimerais acheter un jour, mais je ne suis pas en mesure d’acheter moi-même.

Le propriétaire a laissé Lou se déchaîner sur la décoration – permettant même à la porte d’entrée d’être peinte en rose (Photo: Andy Kelvin / Kelvin Media)



Elle n’aura qu’à remettre les murs en magnolia si jamais elle déménage (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Même avec cette règle, Lou n’a pas hésité à laisser sa marque sur les murs (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Vous espionnerez beaucoup d’imprimés et d’affiches (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Le salon dispose également d’un espace salle à manger (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Complet avec une cuisine de jeu pour Amber (Photo: Andy Kelvin / Kelvin Media)



Ces photos ont été prises juste avant Halloween, pour référence (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Passons à la cuisine (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Belles tuiles (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Pourquoi ne pas couvrir le frigo de messages inspirants ? (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Oui, il y a un jardin (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



À l’étage, nous allons (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Même l’escalier a des murs jazzy (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Voici la chambre de Lou (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Nous sommes fans des murs gris plus foncés (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Et toutes les plantes, bien sûr (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



V mignon (Photo: Andy Kelvin / Kelvin Media)



Et voici la chambre d’Amber (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Nous avons l’impression qu’elle aime le rose (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Salut, petit chat (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Enfin, la salle de bain (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



Merci pour le rappel, plaque (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)



La plupart des gens regarderont la sélection de parfums, mais les fans inconditionnels de What I Rent se concentrent sur l’analyse de la brosse à dents (Photo : Andy Kelvin / Kelvin Media)

