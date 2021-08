What We Do in the Shadows obtient une bande-annonce de la saison 3 et le renouvellement de la saison 4 .

]]>]]>

Avec seulement trois semaines avant Ce que nous faisons dans l’ombre revient sur les écrans, FX Networks a publié une bande-annonce complète pour la troisième saison de la célèbre série de faux documentaires aux côtés de la nouvelle que Nandor, Laszlo, Nadja et Colin Robinson seront de retour pour d’autres hijinks de vampires l’année prochaine avec une quatrième saison.

« Les fans ne semblent pas en avoir assez de Ce que nous faisons dans l’ombre et FX est prêt à nourrir cet appétit en préparant la série pour une quatrième saison », a annoncé le chef de FX Nick Grad. “Nos remerciements au travail extraordinaire de l’équipe créative, des acteurs et de l’équipe qui continuent à améliorer un grand spectacle chaque saison.”

“Après la finale choquante de la saison deux, nous trouvons les colocataires paniqués sur ce qu’il faut faire avec Guillermo après avoir découvert qu’il est un tueur de vampires. Cette saison, les vampires sont élevés à un nouveau niveau de pouvoir et rencontreront le vampire dont tous les vampires sont descendus, une sirène tentante, des gargouilles, un kickball de loup-garou, des casinos d’Atlantic City, des cultes du bien-être, des ex-petites amies, des gymnases et des curiosités surnaturelles à gogo . De plus, Colin Robinson a 100 ans. Et Nandor, confronté à sa propre crise de vie éternelle, essaie de donner plus de sens à sa vie. Trouvera-t-il l’amour ou est-il destiné à être un célibataire immortel avec 37 ex-femmes ?

Ce que nous faisons dans l’ombre La saison 3 sera diffusée le 2 septembre.

]]>]]>

