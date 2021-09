WHATEVER est un jeu vidéo sur le cargo coincé jamais donné

Image : QUELQUE CHOSE

Tu te souviens quand ce gros bateau s’est coincé ? Les gens voulaient vraiment jouer à des jeux sur le bateau, et même si quelques petits rapides ont été lancés ensemble, il allait évidemment falloir un certain temps pour que des adaptations plus substantielles arrivent sur le marché.

Bienvenue dans quelques mois plus tard, alors, et nous avons WHATEVER, un jeu PC où vous incarnez The Boat, et il s’agit de dériver le long de parcours sinueux et de franchir des obstacles, des rochers aux, euh, monstres géants, en faisant de votre mieux de ne rien toucher et de rester coincé.

Rendre les choses plus pertinentes par rapport au sujet et le différencier d’autres trucs à la dérive comme Art of Rally, c’est le poids du bateau. Parce que vous pilotez un gros bateau, et non une petite voiture, tout est beaucoup plus lent et a beaucoup plus d’élan, donc même en supprimant le sujet de l’équation, cela ressemble toujours à une approche amusante de la dérive.

Voici la description officielle :

Tu te souviens de ce navire ? Vous êtes-vous déjà demandé comment cela était possible ou à quel point il était difficile de piloter cette chose à travers le canal ? Ben moi aussi ! QUEL QUE SOIT ma tentative de répondre à ces questions et de satisfaire ma curiosité. Vous pleurerez et réaliserez enfin à quel point le capitaine de chaque cargo est incroyable. PARCE QU’IL EST EXTRÊMEMENT DIFFICILE DE PILOTER QUE !$@%!$# 200.000 TONNE DE CARGO AVEC LEUR EXTRÊME INERTIE À TRAVERS LE CANAL ! Votre mission est simple. Faites dériver le navire à travers le canal pour livrer toutes les précieuses cargaisons à temps. Plus vous progressez, plus les défis se présenteront. Wind gut, whirlpool, kaiju, UFO… vous l’appelez. Et enfin, ceux-ci sépareront le nom du jeu de votre monture. PEU IMPORTE!

G/O Media peut toucher une commission

Au cas où les monstres de la bande-annonce ne vous auraient pas déjà prévenu, il ne s’agit pas d’une simulation et comportera donc neuf niveaux de difficulté et deux rencontres de boss.

WHATEVER est actuellement en accès anticipé sur Steam.