Whatfix lève 90 millions de dollars de financement dirigé par SoftBank Vision Fund 2

in

La société compte 500 clients mondiaux comprenant plus de 100 marques Fortune 1000, dont la Croix-Rouge néerlandaise, Experian, Sentry Financial Services, Cardinal Health Canada, BMC Software, Bausch & Lomb, entre autres.

Whatfix, une plate-forme de solutions d’adoption numérique, a annoncé mardi avoir levé 90 millions de dollars en financement de série D dirigé par SoftBank Vision Fund 2. Eight Roads Ventures, Sequoia Capital India, Dragoneer Investment Group, F-Prime Capital et Cisco Investments ont également participé à la ronde.

Le nombre total de fonds de Whatfix s’élève désormais à 139,8 millions de dollars. La société affirme que sa valorisation a été multipliée par trois au cours des 15 derniers mois. Le dernier investissement valorise l’entreprise à environ 600 millions de dollars, bien plus que les 150 millions de dollars auxquels elle était évaluée lors de son précédent cycle de financement clôturé il y a environ un an, a déclaré le PDG et co-fondateur Khadim Batti dans une interview accordée aux médias locaux.

La société prévoit d’utiliser le financement pour continuer à renforcer sa croissance aux États-Unis tout en accélérant son expansion mondiale sur de nouveaux marchés tels que l’Asie-Pacifique et l’Europe. En outre, Whatfix investira les fonds dans l’innovation de produits en se concentrant sur l’intelligence artificielle (IA), les solutions d’entreprise et la fourniture d’expériences personnalisées, a déclaré la société dans un communiqué.

Whatfix a déclaré que les revenus et les effectifs de l’entreprise avaient triplé au cours des deux dernières années. La société basée aux États-Unis qui gère un bureau à Bengaluru compte actuellement 500 employés dans six bureaux mondiaux.

La société compte 500 clients mondiaux comprenant plus de 100 marques Fortune 1000, dont la Croix-Rouge néerlandaise, Experian, Sentry Financial Services, Cardinal Health Canada, BMC Software, Bausch & Lomb, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.