WhatsApp a repéré des tests de messages de disparition de 90 jours

WhatsApp semble être fortement investi dans le chat éphémère au cours des derniers mois. Après avoir introduit l’année dernière une fonctionnalité qui fait disparaître les messages après sept jours, il a maintenant été repéré en train de travailler à l’extension de cette capacité.

Source : WABetaInfo

Repéré pour la première fois par les gens de WABetaInfo, le service appartenant à Facebook semble développer une nouvelle option qui vous permettra de faire disparaître votre message après 90 jours. Des preuves de la nouvelle fonctionnalité ont été repérées dans la dernière mise à jour bêta de WhatsApp (v2.21.17.16). La fonctionnalité n’est pas en ligne pour le moment, même si elle devrait être lancée sur la version bêta à l’avenir.

Lors de son déploiement, l’option de 90 jours peut s’accompagner de l’option actuelle d’expiration des messages de sept jours et vraisemblablement d’un nouveau délai de 24 heures sur lequel WhatsApp travaille apparemment également. Ce dernier a été découvert pour la première fois en avril, bien qu’on ne sache toujours pas quand il arrivera à tout le monde.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les fonctionnalités nouvelles et à venir marquent les efforts croissants de Facebook pour répondre à diverses préoccupations en matière de confidentialité qui ont sans doute érodé la confiance des gens dans l’entreprise. Dans le cadre de cet effort, le géant des médias sociaux a déployé l’option de disparition des photos et des vidéos « View Once » pour les utilisateurs plus tôt ce mois-ci, la mettant à égalité avec d’autres applications de messagerie sociale comme Snapchat et Instagram.

Bien qu’apporter des messages autodestructeurs à l’une des meilleures applications de messagerie pour Android offre une solution pratique pour garder les choses privées, cela ne fait pas de mal d’éviter d’envoyer des messages et des médias très sensibles à des personnes en qui vous n’avez pas confiance.