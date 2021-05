WhatsApp abandonne les fonctionnalités d’application limitées pour les utilisateurs qui n’ont pas accepté la nouvelle politique de confidentialité

WhatsApp a été largement critiqué pour sa nouvelle politique de confidentialité, qui ajoute de nouvelles conditions garantissant que l’application partagera des données avec Facebook. Cependant, après avoir déclaré que les utilisateurs qui n’accepteraient pas la nouvelle politique perdraient les fonctionnalités de l’application, la société semble avoir reconsidéré sa décision.

Dans une déclaration à The Verge, un porte-parole de WhatsApp a mentionné que la société avait décidé de ne pas limiter les fonctionnalités de l’application pour les personnes qui n’acceptent pas la nouvelle politique de confidentialité à la suite de discussions avec les autorités et les experts en matière de confidentialité.

WhatsApp dit “c’est le plan qui avance indéfiniment” et ne mentionne pas s’il y a encore une possibilité de forcer à nouveau les utilisateurs à accepter la mise à jour.

